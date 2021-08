Unai López quitte l’Athletic pour signer au Rayo Vallecano

in

31/08/2021 à 13:38 CEST

Les Club athlétique confirmé qu’il a atteint un accord avec Rayo Vallecano pour “la cession des droits fédératifs” au club madrilène de Unai lopez qui étendra également son lien avec le Entité Vallecas “pour deux saisons de plus”.

L’Athletic a expliqué dans un communiqué qu’il avait réussi à conclure un accord avec Unai López et Rayo pour obtenir le prêt pour cette saison “en plus d’opter pour une série de compensations économiques , ” une option préférentielle est réservée pour acquérir les droits économiques et fédératifs “ du milieu de terrain de Saint-Sébastien.

“De l’Athletic, nous voulons remercier le joueur pour son dévouement et son dévouement à la défense de l’entité et de ses coéquipiers pendant son séjour à Zurich, ainsi que lui souhaiter la meilleure des chances dans sa carrière personnelle et professionnelle à partir de maintenant.” poursuit le communiqué.

Unai López, 25 ans, est arrivé à Lezama en 2012 en provenance du cadet de la Real Sociedad et a fait ses débuts avec la première équipe le 27 août 2014 lors du match retour de l’avant-première de la Ligue des champions contre Naples.

Le joueur, qui a été prêté à Leganés lors de la saison 2016-2017 et au Rayo Vallecano lui-même lors de l’année universitaire 2017-2018, a joué un total de 93 matchs officiels avec le maillot rouge et blanc.