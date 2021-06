Unai Simón, de méchant à héros avec l’Espagne en 120 minutes

in

28/06/2021

Le à 23:06 CEST

L’objectif de l’équipe espagnole était le grand sujet de discussion dans les jours qui ont précédé le Championnat d’Europe. Luis Enrique, qui comprenait également David de Gea et Robert Sánchez sur sa liste, a opté dès le premier match pour le gardien de l’Athletic Club Unai Simón. Lors de la première phase, la Suède, la Pologne et la Slovaquie l’ont peu mis à l’épreuve et il n’a réussi à battre le Soulier d’Or Robert Lewandowski qu’avec une tête irrévocable. La folie l’attendait en huitièmes de finale.

Une erreur incompréhensible

Un transfert apparemment simple de Pedri, bien que concentré et avec une certaine force, a fait qu’Unai est devenu le méchant du match pendant quelques minutes. L’équipe l’a enveloppé et De Gea a eu le geste de l’encourager à se reposer.

La chute est autorisée, mais le relèvement est obligatoire. Et celui de Vitoria-Gasteiz aussi, qui s’il ne manque pas quelque chose, c’est le caractère, celui de sa terre et de sa délimitation, toujours au centre de tous les regards. C’est vrai, il a fini par encaisser deux autres buts, mais il n’a pas pu faire grand-chose d’abord dans un « brouhaha » dans la surface puis dans un tir à bout portant de Pasalic pour aller en prolongation.

Au lieu de cela, il a sauvé l’équipe avec deux interventions prodigieuses. Un à la 67e minute sur le tir de Gvardiol, tendant la main de toutes ses forces et surtout, la démonstration de réflexes face à Kramaric en début de prolongation, alors que le match était à égalité à trois et qu’un autre coup aurait pu être définitif pour l’Espagne . Ce fut une montagne russe de sensations pour Unai Simón.