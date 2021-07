Unai Simón met fin au débat dans le but de l’Espagne

07/03/2021

Le à 19:24 CEST

Depuis l’âge d’or d’Iker Casillas sous les bâtons, l’équipe espagnole a un sentiment de manque de fiabilité et de débat constant et permanent dans le but. Iker, l’un des porte-drapeaux du triplet réalisé entre 2008 et 2012, a fait l’unanimité même parmi les secteurs les plus critiques du « Rouge ». Mais depuis cette phase finale de la Coupe du monde 2014 (où ni lui ni l’équipe n’ont joué au niveau attendu), cette aura presque maudite s’est installée dans le giron de l’Espagne sous les bâtons.

David de Gea a été le premier soulagement du ‘Santo’ dans une phase finale d’un grand tournoi. Mais l’Euro 2016 ne s’est pas déroulé comme prévu et le gardien de Manchester United n’a jamais réussi à s’imposer comme le gardien titulaire et suprême des « Rouges ». A tel point que, malgré le fait que Luis Enrique l’ait choisi dans sa première étape, depuis son retour, la silhouette de David s’est affaiblie. Avant le début de l’Eurocopa, c’était un total inconnu qui serait choisi pour une démarcation aussi délicate. De Gea, Robert Sánchez (inconnu d’une grande partie des fans espagnols) et Unai Simón. Logic a dit que ce dernier serait le partant d’après ce que nous avons vu ces derniers mois, mais ses dernières performances déconcertantes à l’Athletic nous ont fait douter.

S’ÉLEVANT DU COUP

De cette façon, et avec des questions sans réponse constantes lors des conférences de presse adressées à Luis Enrique par la presse, Unai a effectivement commencé en tant que gardien de but titulaire. Des performances correctes contre la Suède, la Pologne et la Slovaquie ont un peu dissipé ces questions, mais une énorme erreur contre la Croatie a rouvert toutes les vieilles blessures. Le gardien de l’Athletic s’est relevé avec beaucoup de courage d’une bévue de ceux qui coulent n’importe qui, mais contre les Balkans, il a fini par être décisif avec plusieurs mains miraculeuses.

Déjà la consécration définitive et l’unanimité aux alentours de la ‘Roja’ sont arrivées avec sa brillante “performance” contre la Suisse. Plusieurs mains et pieds pendant les 90 minutes réglementaires et une séance de tirs au but qu’il n’oubliera jamais étaient ses caractéristiques. Le gardien basque a arrêté deux pénalités maximales et a été le héros d’un après-midi qui s’est terminé par une explosion de joie. Euphorique, Simón a déchaîné toute la pression accumulée et est devenu fou après le passage aux demi-finales. Lucho est resté ferme dans sa décision de but (enfin, et dans tous ceux qu’il a pris et défendus) et Unai l’a rendu à la pelle.