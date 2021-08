Unai Simón ne sera pas contre Elche

in

08/12/2021 à 13:10 CEST

Le gardien international de l’Athletic Club Unai Simón appréciera dès ce jeudi de quelques jours de repos, et il ne sera pas disponible pour Marcelino García Toral pour le match de la première journée de Liga à quoi l’équipe sera-t-elle confrontée rojiblanco avec Elche, lundi prochain au Martínez Valero.

Unai Simón s’est entraîné ce jeudi avec l’équipe, à sa demande, après avoir considéré l’option recommandée par le club prenant quelques jours de congé après avoir enchaîné l’Eurocup et les Jeux Olympiques, le joueur C’est depuis le 31 mai sans s’arrêter et avec seulement 5 jours de congé. L’international était prêt mettre les vacances de côté, mais il a décidé de tenir compte des recommandations des techniciens, qui étaient clairs que la meilleure option pour que le gardien de but revienne fort est de se reposer.

D’autre part, le entraîneur Marcelino a toujours soutenu que Simon avait besoin de repos, principalement de la fatigue mentale ce qui signifie enchaîner deux tournois d’une telle transcendance en si peu de temps et dans une position aussi compliquée que celle de gardien de but. L’approche de l’entraîneur a été réaffirmé par la direction sportive, psychologique et récupéré.

Comme annoncé par le club rojiblanco, “le gardien lui-même et les responsables sportifs du club” ont accepté cette période de repos après la participation d’Unai Simón à l’Euro 2020 et aux récents Jeux olympiques de Tokyo. Dans la déclaration, ils n’ont pas détaillé combien de temps le portier sera en vacances, ils ont seulement précisé que : “Il ne sera pas disponible lundi prochain lors de la première de championnat contre Elche“.

L’équipe des jeunes Julen Agirrezabala, Agé de 20 ans, titulaire lors des trois derniers matchs amicaux de la phase de préparation, est en train de devenir un partant dans les débuts de la ligue Athlétique contre l’équipe d’Elche.