Unbeaten Blues accueille Villa lors d’un affrontement en Premier League à Stamford Bridge

Chelsea revient en Premier League le samedi soir alors qu’ils accueillent Aston Villa à Stamford Bridge.

Alors que la trêve internationale a pris au cours des deux dernières semaines, les Bleus n’ont certainement pas profité d’un repos avec nombre de leurs stars qui ont fait le tour du monde pour concourir pour leurs équipes nationales lors des matches amicaux et des éliminatoires de la Coupe du monde.

.

L’Allemand a apprécié son moment à Anfield

Après un match nul 1-1 contre Liverpool fin août, l’équipe de Thomas Tuchel cherchera à reprendre le chemin de la victoire en accueillant l’équipe de Dean Smith dans l’ouest de Londres.

Pour Villa, l’accent sera mis sur la recherche d’une victoire surprise après leur match nul 1-1 contre Brentford la dernière fois.

talkSPORT sera à Stamford Bridge pour vous apporter toute l’action.

Chelsea v Aston Villa : comment écouter

Ce match débutera à 17h30 le samedi 11 septembre.

La couverture complète de Stamford Bridge sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 17h.

Faye Carruthers sera votre hôte et les commentaires proviendront de Sam Matterface et Matt Holland.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

Dean Smith a conduit Aston Villa à la survie de la Premier League lors de la dernière journée de la saison dernière Chelsea v Aston Villa: nouvelles de l’équipe

Chelsea appliquera la règle sur plusieurs joueurs avant le match de samedi.

Romelu Lukaku est évalué après avoir reçu un coup mineur alors qu’il était en service international avec la Belgique.

N’Golo Kante est également incertain après avoir subi une récidive de sa blessure à la cheville alors qu’il était en France.

Ils garderont également un œil sur Christian Pulisic et Ruben Loftus-Cheek, mais il est probable que le duo soit disponible.

Aston Villa pourrait accueillir à nouveau un certain nombre de joueurs tels que John McGinn et Tyrone Mings tandis que Morgan Sanson et Leon Bailey sont tous deux en lice pour revenir à Stamford Bridge.

Emiliano Martinez et Emi Buendia devraient tous les deux manquer après avoir récemment joué pour l’Argentine.

Trezeguet et Keinan Davis sont des absents de longue date et pourraient également être absents.

.

Tuchel a déjà remporté la Ligue des champions avec Chelsea et visera le succès de la Premier League Chelsea contre Aston Villa: Faits du match Chelsea n’a perdu qu’un de ses 16 derniers matchs de championnat à domicile contre Aston Villa (W11 D4), perdant 3-1 en décembre 2011.Aston Villa a remporté sa dernière rencontre en Premier League avec Chelsea, s’imposant 2-1 lors de la dernière journée de la saison dernière. Ils n’ont plus remporté de matchs de championnat consécutifs contre les Blues depuis octobre 1993 sous Ron Atkinson. Depuis le premier match de Thomas Tuchel à la tête de Chelsea, seul Manchester City (51) a remporté plus de points en Premier League que les Blues (45 – W13 D6 L3) . Les Blues ont également la défense la plus méchante de cette série (à l’exclusion des équipes promues) avec seulement 14 buts encaissés. Aston Villa a remporté trois de ses six matchs de Premier League à Londres la saison dernière (D1 L2), autant de victoires qu’ils avaient réussi en leurs 29 derniers matchs de haut niveau dans la capitale (W3 D4 L22). Chelsea a remporté 599 matchs de Premier League (D274 L244) et deviendrait la deuxième équipe à atteindre 600 dans la compétition avec une victoire ici (Manchester United, 689). Seulement Manchester City (1,4) a un score xG inférieur à celui d’Aston Villa (2,3) en Premier League cette saison, bien que cela signifie que les Villans ont concédé environ deux buts de plus que ce à quoi on pourrait s’attendre en fonction de la qualité des chances qu’ils ont rencontrées. Deux des trois défaites de l’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel en Premier League ont eu lieu lors de matchs à domicile, l’autre contre Aston Villa. Le dernier patron de Chelsea à perdre des matches de championnat consécutifs contre les Villans était Bobby Campbell en 1990. Le milieu de terrain de Chelsea Jorginho a subi des pressions (fermé par un joueur adverse) plus souvent que tout autre joueur de Premier League cette saison (160), avec un 130 d’entre eux, un record de la ligue, alors qu’il était en possession du ballon. L’attaquant de Chelsea Romelu Lukaku a marqué lors de chacune de ses cinq dernières apparitions en Premier League contre Aston Villa, inscrivant six buts au total dans cette série. Le Belge est à la recherche de son premier but dans l’élite à Stamford Bridge, dans ce qui serait sa 11e apparition sur le terrain dans la compétition.Danny Ings a été impliqué dans huit buts lors de ses neuf derniers départs en Premier League (6 buts, 2 passes décisives ), enregistrant une participation de but dans ses trois apparitions pour Aston Villa jusqu’à présent (2 buts, 1 passe décisive).