Unbound Finance lance CrossChain Stablecoin basé sur des polygones ⋆ Crypto new media

in

Unbound Finance, qui se spécialise dans la frappe de pièces stables UND, tentera d’augmenter la fongibilité des systèmes de gestion automatisés basés sur Polygon en utilisant la technologie à grande vitesse et simple de Polygon.

Le réseau Polygon est sur le point de devenir la rampe de lancement du premier stablecoin UND qui est non seulement formulé entre les chaînes, mais qui est également décentralisé. On pourra également échanger des jetons UNB destinés à la gestion de Unbound Finance sur des échanges cryptographiques décentralisés basés sur Polygon.

Les échanges décentralisés basés sur des sites Web AMM tels que Dfyn, PancakeSwap et UniSwap permettront aux clients de consolider leurs LPT précédemment collectés et de mettre en commun ces ressources pour créer de nouvelles pièces stables.

Depuis que Polygon a commencé à intégrer le monde avec Web3 et la blockchain Ethereum, il s’agit d’un pilier de soutien important pour les opérations de Unbound Finance concernant le testnet qui a vu le jour en décembre 2020. Ils ont propulsé le lancement du réseau et établi des liens avec partenaires AMM importants qui peuvent contribuer au capital pool.

Selon Sandeep Nailwal, PDG de Polygon, les AMM ont un avenir prometteur dans l’industrie de la cryptographie. Pour justifier la déclaration, il a cité les performances des réseaux AMM à gagner en fongibilité sur les échanges cryptographiques décentralisés et les nombreux équipements qu’ils ont créés, comme l’extraction de liquidités et le paiement de frais aux utilisateurs qui peuvent créer un marché. Lorsque Unbound entrera dans l’équation, son équipe de développeurs augmentera l’efficacité des AMM et le nombre de protocoles DeFi empilés attrayants ou de legos d’argent.

Tarun Jaswani, le propriétaire de Unbound Finance, s’est porté garant pour les pièces stables UND d’être parmi les principales pièces stables décentralisées construites sur la chaîne croisée. Les clients de Polygon pourront profiter de la vitesse et de l’interopérabilité du stablecoin au-delà des frontières de la chaîne et l’utiliser comme monnaie fiduciaire à la fois sur et hors chaîne.