Unboxing et pratique de l’iPhone 12 violet [Video]

La semaine dernière, Apple a officiellement publié son nouveau coloris violet pour l’iPhone 12, et bien que rien n’ait changé en interne à propos de l’appareil, il présente une opportunité idéale pour revisiter l’iPhone de base actuel d’Apple tout en explorant une nouvelle couleur intéressante.

Si vous êtes un ancien utilisateur d’iPhone, devriez-vous envisager de passer à l’iPhone 12 en milieu de cycle? Regardez notre iPhone 12 violet édition de The Rewind pour plus de détails, et assurez-vous de vous abonner à . sur YouTube pour plus de vidéos.

Spécifications principales

Écran OLED Super Retina XDR 6,1 pouces Connectivité cellulaire 5G Chargement sans fil MagSafe jusqu’à 15 W Prise en charge HDR avec enregistrement HDR avec Dolby Vision Puce Apple A14 Bionic U1 Puce ultra large bande Double caméra 12MP avec objectifs larges et ultra larges Caméra frontale TrueDepth 12MP Classé IP68 Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière Bouclier en céramique Face arrière en verre et en aluminium Disponible en noir, blanc, rouge, vert, bleu et violet À partir de 799 $ avec 64 Go de stockage

Vidéo: iPhone 12 violet – le retour en arrière

Abonnez-vous à 9to5mac sur YouTube pour plus de vidéos

Design – l’iPhone 12 devient violet

Ce n’est pas la première fois que nous voyons un coloris violet orner l’iPhone. L’année dernière, l’iPhone 11 a été lancé avec une option de couleur violette, bien que la conception des bandes d’antenne plates de l’iPhone 4 de l’iPhone 12 fasse le contraste violet et se démarque davantage que sur l’iPhone 11.

De toute évidence, la couleur violette ne fait rien pour l’iPhone 12 en termes de performances ou de capacités, mais je pense que c’est probablement la meilleure configuration de couleur disponible pour l’iPhone 12. C’est malheureux pour les personnes qui auraient préféré cette couleur lors du lancement de l’iPhone 12, mais peut-être qu’Apple espérait que le nouveau coloris ajouterait un coup de pouce aux ventes de l’iPhone 12 (bien qu’il semble qu’Apple se débrouille très bien dans ce domaine).

Le lancement de l’iPhone 12 violet signifie également que les utilisateurs ont accès à un nouveau fond d’écran en direct violet, qui complète parfaitement l’extérieur lavande profonde de l’iPhone 12. En outre, Apple a lancé de toutes nouvelles options d’étuis à ressort pour iPhone 12, et sans surprise, plusieurs de ces options semblent répondre à l’extérieur violet du dernier iPhone d’Apple.

Comme je l’ai noté dans mon aperçu complet des principales fonctionnalités de l’iPhone 12, c’est mon design de smartphone préféré. L’iPhone 12 reprend tous les bons éléments de l’ère de l’iPhone 4 et les combine avec le corps d’un iPhone moderne. Le bracelet en aluminium plat susmentionné qui entoure l’extérieur est résolument de marque, et le dos en verre de couleur assortie complète un look classique. L’iPhone 12 est un appareil plus petit que son prédécesseur, tout en conservant la même taille d’écran de 6,1 pouces.

Pour la plupart des gens, l’iPhone 12 est le point idéal de la gamme de smartphones d’Apple en ce qui concerne la taille. L’iPhone 12 mini, bien que mignon, confortable à tenir et Uber-portable, manque d’espace d’écran et d’autonomie de la batterie. Et bien que je sois un utilisateur de l’iPhone 12 Pro Max, le smartphone 6,7 pouces d’Apple est tout simplement trop lourd pour de nombreux utilisateurs.

Affichage – beau HDR

Revisiter l’iPhone 12 dans cette pratique m’a donné une autre occasion d’apprécier à quel point l’écran Super Retina XDR est bon. Véritable écran OLED, il présente un rapport de contraste ridicule de 2 000 000: 1 pour les noirs d’encre et un HDR époustouflant. C’est une différence jour et nuit lorsque l’on compare l’écran OLED de l’iPhone 12 à l’écran LCD de l’iPhone 11.

Comme vous vous en doutez, les photos et les vidéos ont fière allure, mais surtout les vidéos HDR sont fantastiques. Chez ., nous sommes en grande partie passés à la production de contenu HDR sur notre chaîne YouTube, et bien que nous essayions toujours de trouver un bon équilibre et de perfectionner le look, il ne fait aucun doute pour moi que les vidéos HDR sont bien plus qu’un simple nouveau. mot à la mode ou une mode comme la vidéo 3D.

Lorsque les gens pensent au HDR, la première chose qui leur vient probablement à l’esprit est la luminosité. Bien que ce soit vrai, avec l’iPhone 12 prenant en charge une luminosité maximale de 1200 nits pour le HDR, la technologie ne se limite pas à la luminosité. Le HDR ajoute également un «pop» et une fidélité considérables aux couleurs, car le contenu HDR 10 bits peut contenir beaucoup plus de données de couleur. C’est difficile à expliquer sans le voir par vous-même, mais une fois que vous le voyez, vous le comprenez.

En plus des améliorations apportées à l’écran sous le capot, Apple s’est donné beaucoup de mal pour protéger la surface extérieure de l’écran contre les dommages. La technologie Ceramic Shield, qui imprègne le verre de l’écran de cristaux nano-céramiques, améliore les performances de chute et la ténacité.

Mon expérience a été plutôt bonne avec l’iPhone 12 Pro Max, qui est mon pilote quotidien normal. J’utilise mon iPhone sans étui et je l’ai laissé tomber d’innombrables fois – sur de la moquette, du bois franc, des carreaux et même sur du béton. Le capot avant Ceramic Shield a résisté à la rupture ou à l’écaillage pendant environ six mois d’utilisation, et je ne suis pas facile à utiliser. Malheureusement, Ceramic Shield n’empêche pas les rayures, et j’ai plusieurs rayures profondes pour le prouver.

Performances – Bien plus que la vitesse du processeur

Si vous venez de l’iPhone 11 avec son système A13 sur une puce, la mise à niveau vers l’A14 Bionic ne vous épatera pas nécessairement. La mise à niveau est modeste en termes de performances brutes, mais certains domaines, plus particulièrement les performances d’apprentissage automatique, bénéficient de gros bonus de la part de l’A14 Bionic. Le nouveau moteur neuronal à 16 cœurs est 80% plus rapide pour les tâches d’apprentissage automatique, ce sur quoi le système de caméra iOS s’appuie fortement pour des choses comme le mode sombre. Les applications tierces peuvent également exploiter le moteur neuronal, ce qui se traduit par des performances plus rapides pour les tâches d’apprentissage automatique.

Comme son prédécesseur, l’A14 Bionic dispose de deux cœurs hautes performances associés à quatre cœurs d’efficacité. Construite sur un processus de 5 nm, la puce est sans surprise capable de gérer les tâches exigeantes en cas de besoin, mais peut également siroter de l’énergie pour aider l’iPhone 12 à atteindre ses 17 heures de lecture vidéo hors ligne / 11 heures de lecture vidéo en streaming.

L’iPhone 11 et l’iPhone 12 disposent tous deux de 4 Go de RAM avec des performances de mémoire similaires entre les deux. Si vous venez d’un iPhone 11, je ne considère pas que le processeur soit une mise à niveau suffisamment convaincante pour en faire la seule raison pour laquelle vous décidez d’acheter l’iPhone 12. Cependant, s’il provient d’un ancien iPhone 8 ou XS -era, alors les améliorations de vitesse sont plus convaincantes.

En plus de la puce A14 Bionic, l’iPhone 12, comme l’iPhone 11, est équipé de la puce U1 Ultra Wideband conçue par Apple. La puce U1 fournit une reconnaissance spatiale pour aider les utilisateurs à localiser avec précision les autres appareils Apple équipés de U1.

Auparavant, il n’y avait pas beaucoup de scénarios d’utilisation pratiques pour la technologie Ultra Wideband, mais avec la sortie d’AirTag, les utilisateurs ont une raison impérieuse de passer à un smartphone avec la puce U1. Bien que les fonctionnalités de suivi AirTag fonctionnent avec des appareils qui ne disposent pas de la puce U1, vous n’obtiendrez pas les mesures de suivi précises – la puce U1 peut détecter des emplacements à moins de 10 centimètres – comme vous le feriez avec un iPhone 11 ou un iPhone 12 équipé d’un Ultra Wideband. .

MagSafe – options d’accessoires impressionnantes

La fonctionnalité MagSafe est l’une des principales différences qui sépare légitimement l’iPhone 12 de ses ancêtres. Nouvel écosystème d’accessoires comprenant des aimants à fixer facilement à l’arrière de l’iPhone 12, MagSafe offre aux utilisateurs des étuis, des portefeuilles, des stations d’accueil et des options de chargeur uniques. Les accessoires MagSafe peuvent également être combinés et empilés. Par exemple, je peux connecter un étui MagSafe, puis attacher un portefeuille MagSafe à l’arrière de l’étui.

Mais MagSafe ne consiste pas seulement à faire des attachements physiques à l’anneau magnétique intégré à l’arrière de l’iPhone 12. MagSafe est également présent dans le logiciel, les utilisateurs recevant une animation et un effet sonore correspondant lors de la connexion d’un appareil MagSafe.

Non seulement la charge sans fil via MagSafe garantit une connexion correcte à chaque fois grâce au système d’aimant à alignement automatique, mais la charge est également plus rapide. La charge sans fil via le chargeur sans fil MagSafe offre des performances de charge sans fil améliorées, jusqu’à 15 W contre 7,5 W que vous obtenez avec un chargeur Qi standard.

Caméras – photos et vidéos améliorées

Et enfin, il y a la caméra iPhone 12 mise à jour, qui présente des améliorations notables par rapport à son prédécesseur direct dans l’iPhone 11. Alors que l’iPhone 12 conserve la configuration à double caméra à l’arrière, qui associe une caméra grand angle à une caméra ultra large, le large La caméra angulaire est nouvelle, avec une ouverture plus rapide qui passe de f / 1,8 dans l’iPhone 11 à f / 1,6 dans l’iPhone 12. Les améliorations de l’ouverture sont relativement rares pour le système de caméra iPhone, et cela se traduit par de meilleures performances en basse lumière, moins bruit et profondeur de champ plus faible dans les photos et vidéos.

Les améliorations de l’apprentissage automatique, fournies par le moteur neural mis à jour de l’A14 Bionic, contribuent aux capacités du mode nuit considérablement améliorées, la caméra grand angle étant mieux à même de capturer des prises de vue extrêmement faibles grâce à un mélange d’apprentissage automatique et d’objectif plus rapide.

Aussi bonne que la photographie fixe soit sur l’iPhone 12, ce sont les capacités vidéo qui m’époustouflent vraiment. Les fonctionnalités vidéo de l’iPhone 12, soulignées par un flux de travail Dolby Vision 10 bits HDR de bout en bout, sont ce qui fait honte à l’iPhone 11.

Non seulement vous pouvez visualiser le contenu Dolby Vision HDR grâce à l’écran Super Retina XDR, mais vous pouvez également capturer des vidéos HDR directement à l’aide du système de caméra d’origine de l’iPhone. Et vous n’avez même pas besoin de décharger ces images sur un Mac de bureau pour éditer et conserver la fonctionnalité HDR, les utilisateurs peuvent éditer des vidéos HDR directement dans l’application de photos, avec iMovie, ou même des applications tierces comme LumaFusion primé. .

L’enregistrement en Dolby Vision offre aux utilisateurs une vidéo 10 bits capable de capturer 700 millions de couleurs. Comme je l’ai dit plus tôt, la vidéo HDR 10 bits ne concerne pas seulement des quantités insensées de plage dynamique, mais aussi les couleurs et la palette de couleurs disponibles. En conséquence, les images ont une fidélité visuelle et un pop qui ne sont tout simplement pas possibles lors de la prise de vue avec une plage dynamique standard.

Si la photographie et la vidéographie sont très importantes pour vous, vous voudrez peut-être envisager l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Le smartphone phare d’Apple bénéficie d’avantages logiciels lors de la prise de photos, prenant en charge le format Pro RAW d’Apple pour la capture native de photos RAW, ce qui offre une plus grande flexibilité d’édition lors de la publication.

Il existe également des mises à niveau remarquables du côté matériel pour les amateurs de caméras. L’iPhone 12 Pro Max dispose d’un capteur grand angle amélioré de 12 MP qui est 47% plus grand pour les pixels capables de capturer plus de lumière. Il existe également une stabilisation optique de l’image par décalage du capteur qui stabilise le capteur au lieu de l’objectif pour une capture portable améliorée. Et l’iPhone 12 Pro Max bénéficie d’un téléobjectif de 65 mm amélioré pour la photographie et la vidéographie de près, capable de fournir un bokeh d’arrière-plan plus agréable et une plage de zoom optique 5x sur les trois appareils photo.

Conclusion

Évidemment, je ne recommanderais pas d’acheter l’iPhone 12 simplement parce qu’il est maintenant disponible dans un coloris violet. Cependant, il existe plusieurs raisons impérieuses de mettre à niveau, selon le smartphone que vous possédez actuellement.

Si vous utilisez un appareil plus ancien comme un iPhone XR, qui ne dispose pas d’un écran OLED, de la puce U1 Ultra Wideband et des améliorations notables d’apprentissage automatique et de l’appareil photo, une mise à niveau mérite d’être prise en considération si vous avez le revenu disponible.

Il est un peu plus difficile pour moi de suggérer une mise à niveau si vous avez l’iPhone 11, car vous avez déjà une excellente configuration à double caméra, les performances brutes du processeur ne sont pas si loin derrière, et il comprend la puce U1 pour la conscience spatiale et une meilleure fonctionnalité AirTag . Ensuite, vous arrivez à des domaines tels que MagSafe, le magnifique écran Super Retina XDR et le flux de travail HDR de bout en bout, et la décision devient un peu plus difficile. Mais comme nous sommes déjà à mi-chemin de ce cycle de publication, dans la plupart des cas, je recommanderais quand même de ne pas en profiter si vous êtes un utilisateur d’iPhone 11 et d’attendre simplement l’iPhone 13.

Qu’est-ce que tu penses? Sonnez dans les commentaires ci-dessous.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: