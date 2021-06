Uncaged Soul : comment Sting s’est libéré dans les années 80

La police s’est peut-être formé pendant l’Année Zéro du punk, 1977, mais avec Sting à la barre, ils ont rapidement transcendé les limitations à trois accords du genre. Au moment où le trio l’a appelé un jour, au milieu des années 80, le groupe avait introduit un vocabulaire beaucoup plus riche sur la scène new wave – notamment des inflexions reggae, filtrées par le pop nous de Sting – et est devenu des mégastars mondiales dans le processus.

Sting s’est à peine arrêté pour reprendre son souffle entre la dissolution de The Police et le l’établissement de sa propre carrière solo. Avec la fin de la tournée Synchronicity en mars 1984, il n’a pas perdu de temps pour entrer en studio avec un noyau de six musiciens comprenant le percussionniste fusion multi-instrumental Omar Hakim, le bassiste (et plus tard Pierres qui roulent pilier) Darryl Jones et l’icône du jazz post-bop Branford Marsalis. Avec 15 autres musiciens sur appel – parmi lesquels l’icône britannique du reggae Eddy Grant et une foule de chanteurs – il était clair dès le départ que Sting était sur le point de faire sa plus grande déclaration artistique à ce jour.

Lorsque The Dream Of The Blue Turtles a émergé, le 1er juin 1985, il a inauguré une période de six ans au cours de laquelle Sting a produit une musique pop toujours ambitieuse dont l’orientation thématique correspondait à la grandeur de la musique. Serrées de longues méditations sur l’amour et la mortalité, les années 1985-91 tracent une remarquable progression artistique.

The Dream Of The Blue Turtles, qui a confortablement atteint la troisième place au Royaume-Uni et la deuxième aux États-Unis, a clairement indiqué ses intentions dès le début, avec « Si vous aimez quelqu’un, libérez-les » et « L’amour est la septième vague » non seulement fournissant le coup de poing confiant qui a ouvert l’album, mais émergeant également comme les deux premiers singles de l’album. Ce dernier le voit travailler dans un territoire reggae familier aux fans de Police, mais sans doute avec plus de confiance qu’avant; bien qu’il catégorise les maux du monde, il affirme que l’amour est “une vague plus profonde” que tout, dans une chanson qui émerge finalement comme le propre genre de “One Love” de Sting.

C’est un message approprié, étant donné que les « Russes » lui emboîtent le pas. Ici, Sting observe un « sentiment croissant d’hystérie » qui balaie le monde et affirme qu’« il n’y a pas de guerre gagnable » sur une chanson qui continue de sembler trop pertinente, des décennies plus tard. (Une écoute de « We Work The Black Seam » donne la même conclusion.)

Bien que les paroles de Sting traitent souvent de sujets lourds, la musicalité monte en flèche, permettant aux chansons de respirer et garantissant que l’album ne se débat pas sous son propre poids. Presque sorti de nulle part, “Shadows In The Rain” s’ouvre avec l’un des membres du groupe criant pour la clé, bien que Sting et ses collègues explosent malgré tout – le premier déchaîne l’un des tours vocaux les plus passionnés de l’album, tandis que l’ensemble oscille comme une pâte fraîche de la pirogue. À seulement 1,18, la chanson titre instrumentale donne également au groupe le changement pour fléchir ses côtelettes, révélant qu’une ambiance plus légère pourrait également envahir le studio.

Sorti à peine deux ans plus tard, … Nothing Like The Sun s’est inspiré de son prédécesseur à tous points de vue. Marsalis est resté à portée de main, tandis que les goûts de Eric Clapton, Mark Knopfler, Miles Davis l’arrangeur Gil Evans et le batteur de jazz Manu Katché ont veillé à ce que l’écriture de chansons toujours ambitieuse de Sting prenne vie. À présent, il avait l’air si facile : même aujourd’hui, les coutures sont invisibles alors que les crochets pop se faufilent à travers les excursions plus jazzées de … Blue Turtles, tandis que les rythmes de la musique du monde sous-tendent de nombreuses chansons. Bien qu’il contienne le single évocateur “Englishman In New York”, l’album a finalement mieux fonctionné en tant que morceau d’ambiance en lui-même, ses 12 morceaux s’écoulant avec une facilité trompeuse.

La puissance du Soleil est également trompeuse. Ses grooves sinueux peuvent sembler discrets au départ, mais, en particulier sur “The Lazarus Heart” et “History Will Teach Us Nothing”, cachent des mélodies infectieuses lancinantes qui reviennent quand on s’y attend le moins. Pendant ce temps, dans ses sept minutes réfléchies, ” They Dance Alone ” passe d’une méditation obsédante et émotive sur la mort à une outro carnavalesque qui, dans des mains moindres, semblerait clouée, mais ici est exécutée avec facilité.

Cette chanson, en particulier, montre la voie vers The Soul Cages, un album qui reste sans doute l’apogée de cette période de la carrière de Sting. Sorti le 17 janvier 1991 au Royaume-Uni, il a dominé les charts à la maison tout en se nichant au n ° 2 aux États-Unis; sa sortie a peut-être marqué l’un des plus longs écarts entre les albums solo de Sting, mais le savoir-faire de précision exposé distingue également The Soul Cages comme l’une de ses œuvres les plus accomplies.

Avec un ensemble plus petit qu’auparavant (Marsalis et Katché ont repris leurs rôles cruciaux, augmentés de percussions et d’instruments à vent), Sting s’est concentré sur la perte de son père, transformant une expérience profondément personnelle en une méditation universellement résonnante sur la mort. À juste titre, c’est à la fois la déclaration la plus grandiose à ce stade de sa carrière et la plus intimement révélatrice; Le talent de Sting pour raconter des histoires en chanson émerge également, avec l’ouvreur “Island Of Souls”, en particulier, évoquant l’environnement dans lequel il a grandi, tout en semant les graines de son projet ultérieur, The Last Ship en 2014.

Sting a continué à sortir trois autres albums au cours des années 90 – Ten Summoner’s Tales, Mercury Falling et Brand New Day – une période au cours de laquelle il a continué à se concentrer sur son art de la chanson. Ayant, au cours de cette première étape de sa carrière solo, poussé ses ambitions à des extrêmes toujours plus extrêmes, Sting était prêt à entrer dans une nouvelle phase, entraînant une nouvelle vague de succès transatlantiques avec des albums qui célébreraient de plus en plus la précision de l’écriture de Sting et le verraient tenir son entre la double menace de la Britpop au Royaume-Uni et du grunge aux États-Unis.

