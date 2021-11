« Unchained »: l’album qui brise les frontières de Johnny Cash

Lorsque Johnny Cash sorti American Recordings en 1994, ce fut une révélation autant pour les fans de The Man In Black que pour les adeptes de longue date de son producteur, Rick Rubin. Après avoir co-fondé le label emblématique Def Jam en 1983, Rubin s’était fait un nom en produisant des explosions de basse hip-hop, telles que Beastie Boys‘ L’album Licensed To Ill, avec des pionniers du thrash époustouflants Tueur, dont Reign In Blood a fait émerger un nouveau type de heavy metal en 1986. En même temps que Rubin aidait à faire naître de nouveaux sons, la légende du country Cash s’éloignait de plus en plus de son travail le plus révolutionnaire : le rockabilly qui a défini l’ère il a fait breveter chez Sun dans les années 50, et les albums de prison hors-la-loi révolutionnaires qu’il a enregistrés à la fin des années 60. Pourtant, il est resté un rebelle dans l’âme, alors quand Rubin a contacté Cash pour lui demander s’il serait intéressé à signer pour son label American Recordings, il n’y avait aucune bonne raison de ne pas le faire. Ce qui a suivi a été une multitude de classiques de la fin de la période, Unchained, Solitary Man et The Man Comes Around parmi eux.

Écoutez Johnny Cash’s American II: Unchained sur Apple Music et Spotify.

Sorti en 1994, les premiers fruits de cette collaboration ont été révélateurs. Sur un mélange d’originaux et de reprises de chansons de Leonard Cohen et Tom Waits, Rubin a réduit le son de Cash à l’essentiel – juste sa voix et sa guitare – et a sans doute amadoué la performance la plus sincère de la légende country depuis des décennies. American Recordings a également rappelé avec force que la marée montante de la jeunesse « alt-country » – parmi lesquels Steve Earle, Uncle Tupelo et le Ryan Adams-fronted Whiskeytown – devaient leurs attitudes punk à l’homme qui avait tout fait avant.

Avec des chansons de train, des ballades meurtrières et des appels au Seigneur, American Recordings a également tracé une longue lignée de Cash back aux racines les plus profondes de la musique country. Sorti deux ans plus tard, le 5 novembre 1966, American II: Unchained, lauréat d’un Grammy, l’associe à Tom Petty et les briseurs de cœur et trouvé du matériel de lutte contre Cash par de jeunes auteurs-compositeurs. Bien qu’aucun d’entre eux n’ait été écrit par la récolte actuelle de héros de la country alternative (les propres « Southern Accents » de Petty étaient aussi proches que cela), les versions de Cash de « Rowboat » (à l’origine par genre de changement de forme vers lui-même Beck) et « Rusty Cage » (un single de 1992 des icônes du grunge Jardin sonore) a montré que cette musique roots américaine surnommée « Americana » avait bel et bien infiltré presque tous les types de musique – et, grâce à l’inclusion de « I’ve Been Everywhere » (écrit par la star de la country australienne Geoff Mack), tous les coins de la globe aussi.

Habitués à soutenir des icônes mercurielles – Petty and co avait, après tout, tourné en tant que groupe de Bob Dylan en 1986 et 1987 – The Heartbreakers était l’accompagnement parfait pour Cash. Changeant de vitesse en un clin d’œil, ils roulent avec aisance à travers le « Rowboat » plaintif et infusé d’acier à pédales; la conduite implacable de « Rusty Cage » (réinventé en country-rock provocateur avec, à sa manière, autant de lourdeur que tout ce que Rubin avait dirigé dans les années 80); le shuffle solitaire de « The One Rose (That’s Left In My Heart) » ; et « I Never Picked Cotton », qui puise directement dans le son boom-chicka-boom des années Cash’s Sun.

Atteindre le numéro 26 sur le palmarès Country de Billboard, Unchained a prouvé que son prédécesseur n’était pas un simple coup de chance, laissant The Man In Black lâche pour finalement réaliser ses meilleurs placements dans les charts depuis plus de trois décennies. Il serait bientôt bien dans le Billboard Top 200 avec American III: Solitary Man, avant de dominer les charts Country et Top 200, et de se retrouver dans le Top 10 britannique, à travers trois autres sorties américaines.

Johnny Cash’s American II: Unchained peut être acheté ici.