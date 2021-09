Uncharted 4 et The Lost Legacy sont remasterisés pour PS5

Uncharted 4 et son extension autonome The Lost Legacy sont en cours de remasterisation pour PS5 et PC. Cette annonce a été faite lors du PlayStation Showcase de Sony aujourd’hui. Les remasters seront regroupés dans Uncharted: Legacy of Thieves Collection qui devrait sortir au début de 2022.

Uncharted 4 suit Nathan Drake retrouver son frère perdu depuis longtemps à la recherche d’un tristement célèbre trésor de pirates, emmenant le duo à travers le monde. L’héritage perdu présente Chloe Frazer et Nadine Ross alors qu’elles tentent de trouver la défense dorée de Ganesh. Comme pour tout jeu Uncharted, Naughty Dog rend ces aventures aussi cinématographiques que possible.

Bien qu’il soit prévu de sortir début 2022 sur PS5, Sony note que la version PC est en développement chez Iron Galaxy et devrait sortir peu après. Iron Galaxy est dirigé par Adam Boyes, un ancien cadre de PlayStation. Le studio Iron Galaxy a également aidé à porter Destiny, BioShock Infinite, la série Batman Arkham et même Skyrim dans le passé, parmi une foule d’autres titres notables.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Ce qui est intéressant, c’est qu’il y a aussi une rumeur selon laquelle un remake de The Last of Us serait en préparation, mais il n’a pas été annoncé lors de la vitrine, comme beaucoup l’avaient spéculé. Dans tous les cas, un remaster d’Uncharted 4 et de The Lost Legacy est un développement bienvenu pour PS5. Bien que les améliorations de DualSense n’aient pas été détaillées, il est raisonnable de croire que cette collection comportera un retour haptique et une prise en charge des déclencheurs adaptatifs, comme l’ont fait de nombreux premiers jeux de titre.

La fin est proche

Android 12 beta 5 pratique : si proche, mais si loin

Android 12 beta 5 est essentiellement la version candidate d’Android 12. Il renforce l’interface utilisateur, supprime certains bogues, et c’est exactement ce que nous verrons dans la version finale – tant qu’il n’y a pas de gros nouveaux bogues trouvés, bien sûr.