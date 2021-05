Uncharted 4 pourrait être la dernière exclusivité PlayStation à venir sur PC

Uncharted 4: A Thief’s End, une exclusivité PS4, pourrait arriver sur PC à l’avenir.

C’est selon une présentation de Sony’s Investor Day, dans laquelle le géant japonais de l’entreprise discute des «nouveaux vecteurs de croissance» pour sa première gamme PlayStation Studios.

Dans ce cadre, la société mentionne qu’elle prévoit d’apporter davantage de ses jeux sur PC, avec Uncharted 4 aux côtés d’Horizon Zero Dawn – qui est arrivé sur PC en 2020 – et Days Gone. Ce titre a été lancé sur PC le 18 mai et était le jeu le plus vendu sur Steam pour la semaine de sa sortie.

La réflexion derrière la stratégie PC de Sony semble simple; pour Horizon Zero Dawn, il prétend avoir enregistré un retour sur investissement de 250%, en plus d’apporter le jeu à de nouveaux fans. Cela fait également partie d’une stratégie de «ciblage de nouvelles géographies», ce qui signifie en anglais le lancement de sa propriété intellectuelle dans des régions qui n’ont pas été historiquement d’énormes marchés de consoles, comme l’Inde, la Chine et la Russie.

Uncharted 4 a été lancé en 2016 et s’est vendu à plus de 16 millions d’exemplaires.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72210/uncharted-4-could-be-latest-playstation-exclusive-to-come-to-pc/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));