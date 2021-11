Uncharted: La collection Legacy Of Thieves a été classée par l’ESRB, suggérant que la sortie est proche

La prochaine collection Uncharted: Legacy Of Thieves sera la première fois que la franchise exclusive PlayStation sera jouable sur PC, et un nouvel indice indique que la collection est sur le point de sortir. La collection, qui comprendra des remasters d’Uncharted 4 et d’Uncharted: The Lost Legacy, vient d’être évaluée par l’ESRB.

La collection a été notée T pour Teen – bien que la note elle-même ne soit pas surprenante étant donné qu’Uncharted 4 et Lost Legacy ont également une note T. Le comité de notation met en garde contre « le sang, le langage, la consommation d’alcool et de tabac et la violence » à côté de sa note.

Plus important encore, le fait que le jeu ait été évalué avec succès pour la PS5 et le PC suggère que la collection pourrait être prête à sortir bientôt. Le mot officiel de Sony indique que le jeu sortira « début 2022 », avec la version PlayStation 5 devant être lancée un peu plus tôt que celle sur PC, qui est développée par Iron Galaxy.

Alors qu’Uncharted 4 continue l’histoire du pilier de la série Nathan Drake, The Lost Legacy est un jeu dérivé qui centre les histoires de Chloe Frazer et Nadine Ross. Les trois premiers jeux de l’histoire de Drake ont déjà été réédités sous le nom Uncharted: The Nathan Drake Collection.

Avec le classement ESRB de la collection maintenant trié, il faut espérer que Sony n’annonce pas trop de temps avant les dates de sortie officielles des versions PS5 et PC des remasters.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.