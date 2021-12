Uncharted: Legacy of Thieves Collection a une date de sortie pour PS5, toujours sur PC en 2022

Sony a annoncé une date de sortie le 28 janvier pour Uncharted: Legacy of Thieves Collection sur PS5. Il a également reconfirmé une version 2022 sur PC.

Sur PS5, le jeu proposera trois options graphiques : Mode fidélité pour 4K natif et 30 ips ; Mode Performance qui cible 60 images par seconde ; et le mode Performance+ qui cible 120 ips en 1080p.

Vous profiterez de temps de chargement instantanés, d’un audio 3D spatial, d’un retour haptique et de déclencheurs adaptatifs, ainsi que d’un grondement et d’une résistance affinés.

The Uncharted: Legacy of Thieves Collection sera disponible physiquement et numériquement pour la console PS5 au prix de 49,99 $/49,99 €, et ceux qui ont acheté Uncharted 4: A Thief’s End, Uncharted: The Lost Legacy ou Uncharted 4: A Thief’s End & Uncharted: Le pack numérique Lost Legacy a la possibilité de payer 10 $/10 € pour passer à la version numérique Uncharted: Legacy of Thieves. La mise à niveau sera disponible à partir du lancement, le 28 janvier.

Les propriétaires de copies de disques PS4 doivent les insérer dans la PS5 chaque fois qu’ils souhaitent télécharger ou lire les versions numériques PS5. Les propriétaires de disques de jeu PS4 qui achètent la console sans disque PS5 Digital Edition ne pourront pas obtenir la version PS5 au prix réduit.

Si vous êtes un membre PlayStation Plus qui a réclamé Uncharted 4: A Thief’s End via PlayStation Plus, vous n’êtes pas éligible pour la mise à niveau PS5 numérique à 10 €/10 €.

Le mode multijoueur dans Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy ne fera pas partie de la collection.

Et enfin, pour ceux qui souhaitent choisir Legacy of Thieves sur PC, il sera disponible sur Epic Game Store et Steam. Plus d’informations concernant le lancement du PC seront révélées à l’approche de 2022, selon Sony.

La collection a été annoncée en septembre et une page Steam pour l’offre est apparue plus tôt cette semaine.