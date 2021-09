Uncharted : Legacy of Thieves Collection arrive sur PC et PS5 début 2022

in

Lors du PlayStation Showcase de ce soir, Sony a annoncé Uncharted : Collection Legacy of Thieves qui arrive sur PC et PS5 début 2022,

La collection contient des versions remasterisées d’Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy.

Uncharted 4 trouve Nathan à la recherche du trésor perdu depuis longtemps du capitaine Avery, et serait son aventure alors qu’il parcourt les jungles de Madagascar jusqu’à une colonie de pirates perdue depuis longtemps, Libertalia.

Dans Uncharted: The Lost Legacy, Chloe Frazer et la mercenaire Nadine Ross se rendent dans les Ghâts occidentaux en Inde pour localiser la défense dorée de Ganesh.

Uncharted : Legacy of Thieves Collection sera disponible début 2022 sur PS5. La version PC est en développement avec Iron Galaxy et sortira peu de temps après la version PS5. À l’approche de ces dates, Naughty Dog a déclaré qu’il discuterait plus de détails sur le titre.