Uncharted: Legacy of Thieves obtient une page Steam avant la date de sortie potentielle révélée plus tard cette semaine

Les Uncharted : Collection Legacy of Thieves a enfin une page Steam officielle, quelques mois après avoir appris que la compilation arriverait sur PC et PS5 au début de 2022.

Le jeu, qui rassemble des versions remasterisées de Uncharted 4: La fin d’un voleur et Uncharted: L’Héritage Perdu a été annoncé pour la première fois pour PS5 et PC en septembre, après des mois de rumeurs selon lesquelles Uncharted 4 apparaîtrait sur le matériel de nouvelle génération de Sony jusqu’à la révélation.

Vous pouvez consulter la page Steam ici, où vous verrez que la version PC du jeu est en développement chez Iron Galaxy. Naughty Dog et Sony ont déjà mentionné que la version PC sortira peu de temps après la version PS5.

Le jeu a récemment obtenu une cote ESRB, nous pensons donc qu’il pourrait faire l’objet d’une annonce surprise de la date de sortie et être lancé le plus tôt possible – peut-être aux Game Awards plus tard cette semaine ? Nous devrons attendre et voir. PlayStation a déjà annoncé des choses au salon, ce n’est donc pas l’idée la plus étrange que nous ayons jamais eue. C’est mieux qu’une autre révélation de Death Stranding, non?

Si vous êtes un joueur sur PC, curieux de connaître ces jeux (très acclamés) et que vous n’avez jamais eu l’occasion d’y jouer ou de les essayer auparavant, nous avons un bref aperçu pour vous :

Uncharted 4 trouve Nathan à la recherche du trésor perdu depuis longtemps du capitaine Avery, et serait sa dernière aventure alors qu’il parcourt les jungles de Madagascar jusqu’à une colonie de pirates perdue depuis longtemps, Libertalia. Dans Uncharted: The Lost Legacy, Chloe Frazer et la mercenaire Nadine Ross se rendent dans les Ghâts occidentaux en Inde pour localiser la défense dorée de Ganesh.

Uncharted 4 sur PC ajoutera sans aucun doute un nombre sain aux 37 millions de personnes qui ont déjà téléchargé le jeu sur les plateformes PlayStation.