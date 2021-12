Uncharted sur PS5 est livré avec un billet gratuit pour le film Tom Holland

Photo : Sony Pictures

Le passage d’une génération de console à l’autre continue d’être un casse-tête digne d’Uncharted : pas terriblement hallucinant, mais certainement plus compliqué que prévu. Le dernier exemple, dans une tournure escherienne, est Uncharted: Legacy of Thieves, le prochain pack PlayStation 5 qui comprend des versions repeintes des jeux PlayStation 4 Uncharted. Hé, au moins tu as un billet gratuit pour le film.

Suivant la grande tradition d’Hollywood essayant, souvent sans succès, de traire les franchises de jeux vidéo populaires, Uncharted obtiendra une adaptation appropriée du jeu au film l’année prochaine. Il mettra en vedette Tom Holland de The Devil All the Time dans le rôle de Nathan Drake, et est présenté comme une sorte de préquelle pour les jeux. Curieusement, sur la base de la bande-annonce initiale au moins, le film semble présenter environ une demi-douzaine de décors des jeux. Bien que je ne retienne pas vraiment mon souffle, le film a l’air plutôt amusant.

Uncharted: The Game: The Movie Versions est prévu pour une sortie à grande échelle le 18 février 2022. Si vous achetez ou passez à Uncharted: Legacy of Thieves avant le 3 février, vous obtiendrez un bon qui vous donnera un billet pour une projection, mais uniquement à condition de résider aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Sony dit que les bons sont envoyés par e-mail « le ou vers » le 9 février.

Quant au(x) jeu(x) qui vous accordent un ticket, eh bien, c’est un peu plus compliqué.

Uncharted : The Lost Legacy sur PS5.Capture d’écran : Sony

G/O Media peut toucher une commission

Économisez 26%

5 ans de PlayStation Plus

Jeu en ligne jusqu’en 2026

Combinez les 5 codes et profitez de 5 ans d’accès illimité aux classiques PlayStation ou partagez-les avec vos amis de jeu et votre famille.

Uncharted: Legacy of Thieves, qui sortira sur PS5 le 28 janvier 2022 (une version PC est prévue pour une date non précisée), comprend des versions visuellement améliorées d’Uncharted 4: A Thief’s End et de 2017 Uncharted: The Lost Legacy, un spin-off que certains joueurs appellent Uncharted: The Best Uncharted. La partie multijoueur incluse dans la version originale des deux jeux ne sera pas présente dans Legacy of Thieves.

Le forfait lui-même coûte 50 $. Si vous possédez déjà l’un ou l’autre des jeux, une mise à niveau coûte 10 $ et est disponible pour les joueurs qui ont acheté des éditions physiques ou numériques d’Uncharted 4 ou Uncharted: The Lost Legacy, ou ont acheté le pack PS4 uniquement numérique qui comprend les deux.

De toute évidence, si vous avez choisi ces jeux sur disque et que vous avez une édition entièrement numérique de la PS5, vous êtes SOL, car les joueurs sur disque doivent garder le disque dans la console pour jouer. Un représentant de Sony, l’éditeur d’Uncharted, a confirmé à Kotaku que vous n’avez besoin que d’un seul jeu pour obtenir les mises à niveau pour les deux. En d’autres termes, l’insertion d’une copie physique d’Uncharted 4 dans votre PS5 vous donnera accès à la version mise à niveau d’Uncharted : The Lost Legacy (et vice versa).

Cela dit, si vous avez acheté Uncharted 4 via PS Plus lorsqu’il était à gagner en avril dernier ou dans le cadre du lot PS5 uniquement PS Plus Collection de jeux PS4 «gratuits», vous n’êtes pas éligible pour la mise à niveau. Il est également trop tard pour reprendre ces jeux au coup par coup avant Uncharted: Legacy of Thieves. Sony semble avoir supprimé les versions autonomes, chacune auparavant disponible pour 20 $, d’Uncharted 4 et Uncharted: The Lost Legacy du PlayStation Store. Ceux-ci ne sont désormais disponibles que sous forme de pack de 40 $.