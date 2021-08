UNCLOS acceptée comme cadre juridique pour toutes les activités dans les océans par l’UNSC

in

Le Premier ministre Narendra Modi est devenu le premier Premier ministre indien à présider une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. (Photo d’archive : ANI)

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) a été acceptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies comme cadre juridique applicable aux activités dans les océans, y compris la lutte contre les activités illicites en mer. La déclaration présidentielle du CSNU appelant à la primauté du droit international a été adoptée lundi lors de la toute première discussion autonome sur la «sécurité maritime» au Conseil de sécurité de l’ONU (CSNU).

Organisé sous le point de l’ordre du jour « Maintien de la paix et de la sécurité internationales », le Premier ministre Narendra Modi est devenu le premier Premier ministre indien à présider une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies et il y a eu une participation sans précédent d’autres pays.

Points clés à retenir

Il s’agissait d’une réaffirmation du rôle constructif joué par l’Inde dans ses manches au CSNU.

Comme l’a rapporté Financial Express Online, lors du débat public d’aujourd’hui, l’Inde en tête de table s’est concentrée sur tous les aspects critiques de la sécurité maritime d’une manière holistique. C’est l’un des événements phares de l’Inde alors qu’elle occupe une présidence d’un mois en août.

Selon des sources, dans le passé, des tentatives ont été faites par le Vietnam (avril 2021) et la Guinée équatoriale (février 2019) pour une discussion approfondie. Cependant, ils n’ont pas réussi.

Une fois de plus, SAGAR (Sécurité et croissance pour tous dans la région) et IPOI (Initiative des océans Indo-Pacifique) ont été discutés au Conseil de sécurité des Nations Unies. Plus important encore, le rôle de l’Inde en tant que « fournisseur de sécurité Internet » dans l’océan Indien a été réaffirmé.

Avant le débat d’aujourd’hui, l’Inde avait commencé à consulter les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies dans un effort pour parvenir à un consensus.

Qui ont tous participé ?

Il s’agissait du premier événement de la présidence du CSNU cette année à avoir recueilli une participation aussi éminente.

Il y avait un total de 4 chefs d’État et de gouvernement (deux présidents et deux PM, dont l’Inde), et 10 ministres, dont (7 ministres des Affaires étrangères) ont participé à l’initiative indienne au CSNU.

C’est la première fois sous la présidence de l’UNSC qu’un tel alignement de dirigeants assiste à la discussion.

Le président russe Vladimir Poutine n’a participé que deux fois plus tôt aux débats du CSNU (septembre 2000 et septembre 2005. Aujourd’hui, c’était la troisième fois après près de 16 ans, un message clair sur l’importance que la Russie accorde à la sécurité maritime au CSNU et dans le cadre stratégique indo-russe Relation.

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken y a participé, bien que les États-Unis aient un représentant permanent américain de rang ministériel posté à l’ONU. Les experts pensent qu’il s’agit d’un message important, en particulier le débat d’aujourd’hui était l’initiative de l’Inde.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères de la République Démocratique du Congo, qui représentait le Président de la RDC, en sa qualité de Président de l’Union Africaine a été invité à informer le Conseil. Le Premier ministre Modi avait envoyé une invitation personnelle au président de l’UA pour le débat d’aujourd’hui.

Pourquoi était-ce important ? Parce qu’elle a donné l’opportunité à l’Inde de développer des synergies avec l’UA sur la question de la sécurité maritime et d’assurer les intérêts du continent africain.

En savoir plus sur le document final ”Déclaration présidentielle” (PRST)

La pratique habituelle est que cela doit être adopté à l’unanimité. Cependant, aujourd’hui, le processus n’a pas été fluide car l’un des P-5 a tenu jusqu’au bout. Cela était dû au langage lié à la CNUDM. C’est la victoire diplomatique/négociatrice de l’Inde que le P-5 a accepté le PRST car le langage a été jugé acceptable par tous sans abandonner l’UNCLOS.

Qu’est-ce qui a été adopté aujourd’hui ?

Primauté du droit international – tous ont convenu que la CNUDM est le cadre juridique applicable aux activités dans les océans. Cela inclut également la lutte contre les activités illicites en mer.

Coopération entre les pays, les organisations et organismes internationaux, les organisations régionales et les instruments juridiques internationaux établis.

Tout en garantissant la liberté de navigation conformément aux lois internationales applicables favorisant une navigation sûre et sécurisée.

L’accent devrait être mis sur la drogue et le trafic d’êtres humains par la route maritime.

Avoir une coopération renforcée pour protéger les infrastructures critiques et les infrastructures transfrontalières.

Renforcement de la coopération pour la sûreté et la sécurité maritimes. Il s’agit de la lutte contre la piraterie et les vols à main armée en mer et les activités terroristes, ainsi que toutes les formes de criminalité transnationale organisée dans le domaine maritime.

Coopération internationale et régionale qui aidera à contrer les menaces à la sûreté et à la sécurité maritimes.

Le rôle important joué par les différents pays ainsi que par les organisations régionales et sous-régionales en la matière.

Tous ont salué les accords ou arrangements bilatéraux ou régionaux, l’entraide judiciaire. Et aussi d’autres formes de coopération policière contre la criminalité transnationale organisée en mer.

Mettre l’accent sur le renforcement des capacités et le partage des meilleures pratiques et des informations.

