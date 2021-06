Under A Marquee Moon : l’arrivée internationale de Guns N’ Roses

Les réunis Guns N’ Roses a remporté de nouveaux éloges pour leur retour de la tournée Not In This Lifetime. Mais rappelons-nous comment, le 19 juin 1987, ils sont devenus les derniers de la liste distinguée des artistes qui ont fait leurs armes au niveau international au célèbre Marquee Club de Londres.

Seulement 4 £ le billet

Les premiers adeptes du groupe prometteur ont payé un droit d’entrée princier de 4 £ pour entrer dans le célèbre emplacement de Wardour Street et voir le tout premier concert de G N’ R en dehors des États-Unis. L’émission a eu lieu la semaine même où Guns N’ Roses a fait son apparition dans les charts des ventes au Royaume-Uni. Mais ils étaient encore très loin du radar.

Le classement des singles publié était un Top 75, de sorte que leur nouvelle sortie “It’s So Easy” était en grande partie cachée à la vue générale lorsqu’elle est entrée dans les listes du 20 juin au n ° 84. Cela s’est avéré être son apogée, avec deux autres représentations à 96 et 88. Le groupe a également démarré lentement avec son premier album Appetite For Destruction. Le futur classique a fait ses débuts au Royaume-Uni au n ° 68 début août. Il n’a vraiment atteint son apogée qu’en 1989. Mais entre-temps, cette visite à Londres a contribué à alimenter le feu.

“Tout le monde est venu dans ce club de manière fantastique”

« Nous avons fait deux spectacles [the second on June 22], et ils étaient tout simplement géniaux », s’est souvenu Slash dans une interview avec cet écrivain pour le Sunday Times en 2014. « C’était génial de faire partie de cette histoire. Nous étions l’un des derniers groupes de rock’n’roll à sortir de ce club. [The Marquee] avait une grande histoire, c’était en quelque sorte l’équivalent londonien du Troubadour. Tout le monde fantastique est venu dans ce club et nous avons passé deux excellentes soirées.

“Je n’oublierai jamais cette semaine qui l’a précédée”, a poursuivi le guitariste de Guns N’ Roses. “Nous étions [in London] répéter chez John Henry et se promener dans Soho, rencontrer des gens, se saouler et draguer des filles, etc. Cela a culminé avec ces deux nuits, vraiment moites, au Marquee.

« Entassé jusqu’aux chevrons »

« J’ai une vidéo pour une de ces soirées. Quelqu’un se promenait avec une caméra et a filmé toute la journée, d’avant le soundcheck tout au long du spectacle. Je l’ai en DVD. Je ne me souviens même pas qui l’a tiré, mais quelqu’un me l’a donné au cours des deux dernières années. Je suis assis là avec, je ne sais pas quoi en faire. C’était plein à craquer, et c’était vraiment du genre rock’n’roll.

Achetez ou diffusez en streaming le coffret Appetite For Destruction de Guns N’ Roses: Locked N’ Loaded Edition.

Écoutez la liste de lecture Work From Home Rock, dans laquelle Guns N’ Roses prend sa place aux côtés de dizaines d’autres groupes de rock classique.