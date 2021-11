Under Armour dévoile le nouveau clone UA HOVR Mega 2

Under Armour a ajouté un nouveau membre à la famille des chaussures de course avec la sortie du nouveau UA HOVR Mega 2 Clone.

La Mega 2 Clone offre une chaussure plus résistante, plus résistante et plus adaptative, parfaite pour les coureurs débutants.

Moins c’est plus – jusqu’à ce que vous ayez essayé le nouveau UA HOVR Mega 2 Clone qui offre un amorti maximal pour le confort du régulateur de vitesse lors de la course. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la technologie HOVR d’UA, il s’agit du système d’amorti inégalé de la marque qui offre un soutien ultime pour une course plus fluide. Équipé d’une hauteur de pile de 32 mm, le Mega Clone 2 est destiné au coureur qui veut le plus de protection pendant l’entraînement.

Le HOVR Mega 2 Clone a été conçu pour une sensation d’apesanteur, avec une semelle intercalaire HOVR et un talon large, ainsi que des jauges à l’avant-pied pour une sensation plus moelleuse. La transition de l’atterrissage aux orteils et au décollage se fait en douceur grâce à l’UA HOVR exposé

semelle extérieure en mousse à travers les zones de pression du milieu du pied et de l’avant-pied. Le col de talon rembourré et la languette rembourrée ajoutent du confort à la conception, avec une doublure de chaussette épaisse qui a été conçue pour protéger le tendon d’Achille des irritations.

Le modèle est également la première chaussure de course Under Armour offrant un ajustement personnalisé avec une nouvelle technologie qui fléchit et s’adapte aux pieds des coureurs au fur et à mesure de leur foulée. Le matériau unique et auxétique de la sneaker se moule au pied du coureur pour un ajustement plus précis, semblable à un gant, qui offre un maximum de confort et, en retour, une meilleure course d’énergie.

Tous les entraîneurs de la suite de course Under Armour peuvent être connectés numériquement via l’application Map My Run pour obtenir des conseils de Form Coaching en temps réel basés sur la cadence, le rythme et la foulée. Un capteur intégré suit, analyse et stocke des métriques de fonctionnement détaillées pour indiquer les moyens d’améliorer les performances.

Le clone UA HOVR Mega 2 sera lancé dans le monde le 15 octobre 2021 et sera disponible à l’achat en ligne sur www.underarmour.ae et www.underarmour.sa dans les magasins de toutes les marques Under Armour aux Émirats arabes unis à partir du 20 octobre pour AED. 749.

