Under Armour dévoile un magasin phare doté de technologies et de performances dans le centre commercial de Dubaï

Under Armour a ouvert son plus récent et plus grand magasin au Moyen-Orient au Dubai Mall.

Le magasin de 1 300 m² est le plus grand magasin à un étage d’Under Armour au monde et offre une expérience de magasinage unique en son genre. Outre les gammes de vêtements et de chaussures emblématiques de la marque, le nouveau magasin phare accueillera des équipements de sport essentiels et des activations à la pointe de la technologie pour une expérience de magasinage sur mesure.

En mettant l’accent sur la performance sportive, les athlètes trouveront les derniers vêtements Project Rock, les équipements de course et d’entraînement Iso-Chill.

Les acheteurs ont accès à un scanner de pied 3D avancé qui utilise la technologie AI pour scanner le pied du client afin de trouver des chaussures parfaitement ajustées, qu’ils recherchent la stabilité et la performance pour un entraînement de haute intensité ou un confort maximal pour un usage quotidien.

De plus, le système interactif Pick and Learn offre aux clients un accès inégalé à la gamme complète de chaussures Under Armour et la possibilité de parcourir et de comparer les détails, de la taille, de l’ajustement et du style au prix et au design. Les informations sont affichées sur les écrans tactiles intelligents du magasin, ce qui permet au système Pick and Learn d’aider les clients à prendre des comparaisons et des décisions détaillées et éclairées avant d’acheter.

Loin d’être un magasin standard, le magasin permettra aux consommateurs de se connecter à une gamme d’expériences d’entraînement personnalisées et de défis qui répondent à tous les niveaux et capacités. Les clients peuvent explorer ces entraînements via des écrans tactiles dans le centre commercial, ainsi que consulter des itinéraires de fitness pour aider à brûler

calories supplémentaires.

Les clients ont un endroit pour s’asseoir et se détendre avec le salon Under Armour Chill Out, qui est équipé d’une station de charge pour téléphone portable.

Lee Devon, vice-président d’Under Armour Moyen-Orient a déclaré; «L’ouverture du nouveau magasin phare au Dubai Mall est un moment de fierté pour Athlocity et la marque Under Armour, ce sera notre plus grand magasin de la région et convient parfaitement au plus grand centre commercial du monde, une destination de vente au détail emblématique.

«Le nouvel emplacement d’Under Armour au Dubai Mall est une destination de remise en forme qui répondra de manière experte aux besoins de tous nos clients dans un environnement moderne, ultramoderne et immersif.

Offrant une expérience de magasinage sportif inégalée, nous sommes ravis d’accueillir les clients dans notre nouveau magasin et de partager l’engagement d’Under Armour en matière de performance, de santé et de plaisir pour aider chacun à atteindre ses objectifs sportifs. »

Le nouveau magasin Under Armour du Dubai Mall est maintenant ouvert.

