Under Armour : kit technique running complet homme, été 2021

T-shirt, short et sports spéciaux pour la course qui, comme vous le verrez, sont chargés de haute technologie textile.

T-shirt à manches courtes sans couture UA Vanish

Grâce aux différentes couches de mesh adaptées au corps, il favorise la ventilation là où elle est le plus nécessaire. De plus, le nombre de coutures a été réduit pour offrir plus de confort.

Serré : Près de la peau, mais pas serré. Tricot doux avec zones de ventilation en maille. Construction presque sans couture pour éliminer les frottements. Construction en tissu extensible dans les quatre sens pour une plus grande mobilité. Matière qui évacue la transpiration et sèche rapidement. Détails réfléchissants à 360 ° pour une meilleure visibilité dans des situations de faible luminosité.

50 euros

Short de course UA Draft

Si vous envisagez de faire un marathon dans le désert, ce sont les shorts qu’il vous faut. Ils sont super légers et incroyablement respirants. Un incontournable de l’été.

Technologie ArmourVent : offre une respirabilité avec un tissu léger, extensible, durable et à séchage rapide. Slip intégré pour une meilleure protection et un meilleur soutien. Construction extensible dans les quatre sens pour une mobilité accrue. Matière qui évacue la transpiration et sèche rapidement. Taille élastique avec logo. Détails réfléchissants pour les courses par faible luminosité.

65 euros

Les chaussures de course UA HOVR Machina 2… connectées !



UA HOVR Machina 2 est plus qu’une simple chaussure de course. Non seulement ils fournissent un retour d’énergie et la vitesse d’une plaque de propulseur Pebax, mais également des conseils techniques en temps réel pour vous aider à mieux courir lorsque vous êtes connecté à l’application UA ​​MapMyRun.

Chaussures de course connectées avec l’application mobile UA MapMyRun : enregistrez et analysez vos statistiques de course pour améliorer vos performances. Technologie UA HOVR : procure une incroyable sensation d’apesanteur pour préserver le retour d’énergie et éliminer les chocs. Maille de compression Energy Web : contient de la mousse UA HOVR moulée pour restituer l’énergie utilisée. Tige en mesh ultraléger 3D Spacer : respirabilité accrue et vitesse ultime. Au fur et à mesure que votre corps libère de l’énergie, la doublure UA RUSH, avec des minéraux intégrés, l’absorbe et améliore la résistance. Contrefort extérieur : soutien et stabilité supplémentaires. Plaque de vitesse inspirée des crampons de sprint : Augmente le retour d’énergie et favorise un décollage puissant. Coussinets en caoutchouc carbonique : offrent plus de traction et de durabilité dans les zones à fort impact.

160 euros

www.underarmour.es