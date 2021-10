Under Armour nomme son premier Chief Consumer Officer

Avant de rejoindre Under Armour, Baratto était directeur général du groupe Oberalp.

Under Armour a nommé Massimo Baratto au poste nouvellement créé de Chief Consumer Officer.

Baratto travaille avec l’entreprise depuis 2018 en tant que directeur général de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique de l’entreprise.

Dans son nouveau poste, il supervisera tous les aspects de la stratégie de consommation d’Under Armour, qui comprendra également la responsabilité du marketing mondial, du commerce électronique et de la vente au détail.

Le président et chef de la direction d’Under Armour, Patrik Frisk, a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui souligne notre engagement à fournir un écosystème capable d’approfondir notre connexion avec des artistes ciblés, en les inspirant où et quand ils choisissent d’engager notre marque.

« Les compétences de leadership mondial de Massimo, son expertise numérique et son expérience significative dans la création de marques grâce à la compréhension du comportement des consommateurs seront un formidable catalyseur pour renforcer notre capacité à innover et à améliorer notre position en tant que l’une des marques de performance athlétiques les plus importantes au monde. »

Avant de rejoindre Under Armour, Baratto a été directeur général du groupe Oberalp où il a été crédité d’avoir réalisé une croissance significative pour les marques Salewa, Dynafit, Wild Country et Pomoca.

En plus de cela, Kara Trent succédera à Barrato à la tête de Under Armour’s de la région EMEA.

Prenant le titre de directeur général EMEA, elle a travaillé avec l’entreprise pendant sept ans et a récemment dirigé les fonctions de merchandising et de planification pour la région EMEA.

Avant Under Armour, elle a occupé divers postes de marchandisage, de planification et d’achat chez PUMA et Reebok.

Le détaillant a également annoncé que son directeur marketing, Alessandro de Pestel, quittera l’entreprise en février prochain pour poursuivre d’autres opportunités.

Frisk a ajouté : « Nous apprécions l’approche disciplinée et la cohérence qu’Alessandro a apportées au cours de notre parcours de transformation. En nous aidant à élaborer une stratégie holistique axée sur le consommateur et en élevant considérablement notre portée vers des artistes ciblés, la considération de marque mondiale d’Under Armour augmente.

