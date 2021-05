Under Armour va régler une enquête de la SEC pour 9 millions de dollars – WWD

Under Armour Inc. a accepté de payer une amende civile de 9 millions de dollars pour résoudre une enquête comptable menée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis qui a été ouverte en 2019.

L’enquête de la SEC s’était concentrée sur la façon dont la marque de vêtements de sport avait déclaré certains bénéfices vers 2016, et ses actions présumées pour déplacer les revenus d’un trimestre à l’autre, ce que la société a qualifié de «l’impact de certaines ventes« d’avance »pour le troisième. trimestre de 2015 au quatrième trimestre de 2016. »

À la lumière du règlement, la SEC ne poursuivra pas de poursuites contre des dirigeants d’Under Armour, mais une enquête parallèle du ministère de la Justice est en cours.

“Ce règlement concerne les divulgations de la société et n’inclut aucune allégation de la SEC selon laquelle les ventes au cours de ces périodes ne sont pas conformes aux principes comptables généralement reconnus”, a déclaré la société dans un communiqué lundi. «La société n’a ni admis ni nié les accusations de la SEC. Le règlement résout toutes les réclamations en suspens auprès de la SEC. »

La SEC avait accusé Under Armour d’avoir enfreint certaines dispositions de la Securities Act, accusant le détaillant d ‘«induire les investisseurs en erreur sur les bases de la croissance de ses revenus et de ne pas divulguer les incertitudes connues concernant ses perspectives de revenus futurs», selon le propre communiqué de l’agence lundi.

Le régulateur a allégué qu’Under Armour avait réagi aux manquements dans les projets de vente en 2015 en «tirant vers l’avant» quelque 408 millions de dollars de commandes qui devaient être expédiées plus tard.

“Comme indiqué dans l’ordonnance, Under Armour a attribué à tort la croissance de ses revenus au cours de cette période à divers facteurs sans divulguer aux investisseurs des informations importantes sur les impacts de ses pratiques de pull forward”, a déclaré la SEC dans son communiqué, faisant référence à son ordonnance de cesser et de s’abstenir. déposé lundi. «L’ordonnance constate qu’Under Armour n’a pas révélé que sa dépendance croissante à l’égard de l’attraction vers l’avant soulevait une incertitude importante quant à savoir si l’entreprise atteindrait ses prévisions de revenus au cours des prochains trimestres.»

«Lorsque les entreprises publiques décrivent comment elles ont obtenu des résultats financiers, elles ne doivent pas déformer les informations importantes pour les investisseurs», a déclaré lundi Kurt Gottschall, directeur du bureau régional de la SEC à Denver.

«En utilisant le pull forward pendant plusieurs trimestres consécutifs pour atteindre les objectifs de revenus des analystes tout en attribuant la croissance de ses revenus à d’autres facteurs, Under Armour a créé une image trompeuse des moteurs de ses résultats financiers et a dissimulé les incertitudes connues concernant son activité», a-t-il déclaré.