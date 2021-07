Under Armour : vêtements spatiaux inspirés de la mission Virgin Galactic

Pour commémorer le dernier vol spatial de Virgin Galactic, Under Armour présente une collection capsule en édition limitée.

En janvier 2019, la collaboration entre Under Armour et Virgin Galactic a été dévoilée au monde. Cette même année, la prochaine génération de combinaisons spatiales a été dévoilée, avec un design avant tout axé sur la fonctionnalité et le confort. Et l’été dernier, cette collaboration a adopté une approche basée sur des solutions qui intègre la fonctionnalité, le confort et la sécurité dans les sièges de cabine du premier véhicule SpaceShipTwo, le VSS Unity.

Unis par une obsession commune pour l’innovation et pour rendre l’impossible possible, le monde célèbre le premier vol spatial entièrement habité au monde avec le fondateur de Virgin Galactic, Sir Richard Branson. Pour commémorer cette étape importante, Under Armour présente une collection capsule Virgin Galactic en édition limitée.

Comme UA est une marque créée pour améliorer les athlètes, cette nouvelle collection est créée pour aider à repousser les limites de la performance humaine. Les technologies RUSH et Recover d’UA améliorent l’offre de produits, disponibles en tailles hommes et femmes, composées d’un sweat-shirt, de chemises de sport, de pantalons et de leggings, ainsi que de divers t-shirts imprimés. La collection Under Armour et Virgin Galactic est disponible dès maintenant sur UA.com et les Maisons de Marque UA.

