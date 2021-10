Under Armour vous propose cet ensemble d’entraînement d’automne

Vêtements techniques avec des technologies et des matériaux qui améliorent la ventilation, évacuent la transpiration et, en général, favorisent le confort et optimisent les performances sportives.

T-shirt à manches courtes Illusion sans couture UA RUSH

UA RUSH est le kit que vous portez dans les moments les plus importants : pendant les cours les plus exigeants, les matchs les plus décisifs et les séances d’entraînement les plus intenses. Il s’adapte parfaitement, maintient la respirabilité et vous motive à battre vos records personnels. UA RUSH est une technologie infrarouge qui reflète l’énergie du corps pour être plus performant et récupérer plus rapidement.

Tissu doux conçu avec une ventilation en maille placée là où vous en avez le plus besoin. Construction presque sans couture pour éliminer les frottements. Construction en tissu extensible dans les quatre sens pour une plus grande mobilité dans toutes les directions. Matière qui évacue la transpiration et sèche rapidement.

Short hybride tissé UA Knit pour homme

Short pour vos entraînements HIIT. Il est fait d’un tissu résistant à l’arrière et respirant à l’avant.

Tissu tricoté ultra-doux qui offre élasticité et mobilité là où vous en avez besoin. Tissu extensible léger qui est durable et sèche rapidement. Construction en tissu extensible dans les quatre sens pour une plus grande mobilité dans toutes les directions. Ceinture élastique enduite et cordon de serrage intérieur réglable pour un ajustement facile d’une seule main. Poches latérales ouvertes et poche de force zippée sur le côté droit pour un rangement facile.

Chaussures d’entraînement UA HOVR Apex 3 pour homme

Les UA HOVR Apex 3 offrent un amorti et un retour d’énergie incroyable lors de mouvements explosifs. De plus, son système de superposition robuste et sa semelle extérieure flexible stabilisent les mouvements vers l’avant, l’arrière ou les côtés.

Technologie UA HOVR qui procure une sensation de gravité zéro pour maintenir le retour d’énergie et éliminer l’impact. Mousse UA HOVR dans la semelle intermédiaire en EVA pour offrir l’équilibre parfait entre confort et performance. Tige en mesh léger avec impression 3D pour une protection et une durabilité inégalées. La construction de la sangle offre plus de soutien, permettant un meilleur mouvement de l’avant-pied et une meilleure stabilité du talon. La technologie UA TriBase qui maximise le contact avec le sol, favorise les mouvements naturels et offre une flexibilité pour une meilleure adhérence lors de l’haltérophilie.

T-shirt à manches courtes sans couture UA RUSH pour homme

UA RUSH est un kit qui s’adapte parfaitement, maintient la respirabilité et vous motive à battre vos records personnels. Au fur et à mesure que votre corps libère de l’énergie, elle est absorbée et renvoyée par les tissus incrustés de minéraux pour améliorer l’endurance.

Tissu doux conçu avec une ventilation en maille. Construction presque sans couture pour éliminer les frottements. Construction en tissu extensible dans les quatre sens pour une plus grande mobilité. Matière qui évacue la transpiration et sèche rapidement.

Pantalon tissé UA RUSH Legacy pour homme

Récupérez plus vite, améliorez-vous plus vite. Le tissu avec des minéraux incorporés absorbe l’énergie que vous dégagez et la renvoie à vos muscles, vous vous sentez donc moins fatigué et vous récupérez plus rapidement.

Motif à l’intérieur du tissu qui renvoie l’énergie infrarouge au corps afin que les muscles récupèrent plus rapidement. Technologie UA Storm qui repousse l’eau sans sacrifier la respirabilité. Tissu indéchirable doux, léger et extrêmement résistant. Doublure intégrale en tricot pour plus de confort. Ceinture élastique enduite et cordon de serrage externe. Poches latérales ouvertes et poche de force zippée sur le côté droit pour un rangement facile.

Coupe-vent UA RUSH Legacy pour homme

Également fabriqué avec un tissu avec des minéraux incorporés qui absorbe l’énergie que vous dégagez et la renvoie à vos muscles, afin que vous vous sentiez moins fatigué et récupérez plus rapidement.

Motif à l’intérieur du tissu qui renvoie l’énergie infrarouge au corps afin que les muscles récupèrent plus rapidement. Technologie UA Storm qui repousse l’eau sans sacrifier la respirabilité. Tissu indéchirable doux, léger et extrêmement résistant. Construction résistante au vent pour offrir une protection contre les intempéries. Doublure intégrale en tricot pour plus de confort. Cordon élastique à la capuche et à l’ourlet inférieur pour un ajustement sûr et personnalisable.

