Under Deck Star applaudit après que les fans ont fait des commentaires sur l’apparence de son bébé à l’USIN

En général, la plupart des fans d’Alli Dore, ainsi que ses co-stars de Under Deck: Sailing Yacht comme Dani Soares, Daisy Kelliher et Captain Glenn, l’ont félicitée pour la naissance de son bébé. Beaucoup ont également partagé leurs propres luttes de leurs enfants étant dans l’USIN. Cependant, en dehors de l’amour et du soutien, Dore a été confrontée à des commentateurs se moquant du statut prématuré de son fils et de la nécessité de ses tubes à l’USIN. Mais la nouvelle maman riposte aux insinuations faites. Elle a écrit dans un article sur ses histoires Instagram :