« Under the Banner of Heaven » de FX ajoute Gil Birmingham, Wyatt Russell et plus ⋆ .

Le casting de l’adaptation Under the Banner of Heaven de FX s’agrandit alors que la série limitée ajoute plusieurs stars à sa programmation.

Sam Worthington, Denise Gough, Wyatt Russell, Billy Howle, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numerich, Chloe Pirrie, Sandra Seacat et Christopher Heyerdahl sont les derniers interprètes à rejoindre le projet. Le réseau avait précédemment annoncé qu’Andrew Garfield et Daisy Edgar-Jones dirigeraient la série.

Basé sur le livre à succès du même nom de l’auteur Jon Krakauer, Under the Banner of Heaven raconte l’histoire d’un détective pieux qui a mis sa foi à l’épreuve lors d’une enquête sur un meurtre qui semble être liée à la spirale d’une famille bien connue de l’Utah dans LDS. fondamentalisme ainsi que leur méfiance à l’égard du gouvernement.

Les rôles de Garfield et Edgar-Jones ont été dévoilés, mais de plus amples détails sur les rôles que ces nouvelles stars joueront restent secrets. Garfield est sur le point de jouer le rôle de Pyre, l’aîné LDS, qui est engagé dans son Église et sa famille, mais commence également à remettre en question certains des enseignements de l’institution à travers son contact avec un meurtrier présumé. Pendant ce temps, Edgar-Jones incarne Brenda, une fidèle mormone victime d’un meurtre brutal.

Créé pour la télévision par Dustin Lance Black de When We Rise, il est producteur exécutif aux côtés de Brian Grazer, Ron Howard, Samie Kim Falvey, Anna Culp, Jason Bateman, Michael Costigan, le réalisateur de la série David Mackenzie et Gillian Berrie.

Le projet FX Productions sera disponible exclusivement sur FX sur Hulu. La production de Under the Banner of Heaven a récemment débuté à Calgary. Restez à l’écoute pour plus de détails au fur et à mesure que la progression de la série se poursuit.

Sous la bannière du ciel, Première de la série, TBA, FX sur Hulu