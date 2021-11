Underoath annonce le concert cinématographique ‘Digital Ghost’

SOUS SERMENT interprétera son nouvel album, « Voyeuriste », dans son intégralité via le « Fantôme numérique » concert cinématographique le 3 décembre, en partenariat avec Maison de l’instant. Les « Fantôme numérique » l’événement continuera à pousser plus loin le chemin que le groupe a tracé dans l’espace de performance numérique l’année dernière avec son « Observatoire » un événement. « Observatoire » a été considéré comme un point de référence majeur dans l’évolution du livestreaming avec son influence apparente dans les concerts numériques d’artistes majeurs par la suite. Il a été salué par tout le monde de Revolver et Fil audio à Forbes et CNBC pour la façon unique dont il a offert aux fans une expérience brute et viscérale avec les succès qu’ils aspiraient à voir jouer en direct tout en se faisant voler des concerts pendant la pandémie. En plus du plaisir qu’il a apporté aux fans pendant une période difficile, il a atteint un niveau de succès où le groupe a pu remplacer les revenus de la tournée qu’ils auraient autrement perdus en 2020 et garder une équipe de plus de 20 professionnels de la musique live employés pendant un mois. alors que l’industrie luttait pour fournir des emplois.

Cette fois-ci, « Fantôme numérique » offre quelque chose de complètement différent – une chance de faire partie d’un moment commun construit autour SOUS SERMENT de la musique que personne n’a jamais entendue auparavant. « Voyeuriste » est sans doute le disque le plus ambitieux de la carrière du groupe, et il est tout à fait normal que les fans l’entendent pour la première fois lors de cet événement tout aussi ambitieux.

Achetez vos billets maintenant pour « Fantôme numérique » à travers Moment House et assurez votre place pour assister à un moment charnière de l’histoire d’Underoath.

SOUS SERMENT‘s Tim McTague commente : « Lorsque nous avons commencé à conceptualiser le « Voyeuriste » événement, nous savions que nous voulions faire quelque chose de différent d’un livestream traditionnel. Nous en avons fait trois et, en revenant un an après ‘Observatoire’, nous savions que nous ne voulions pas simplement répéter le cycle. L’un des plus grands objectifs était l’idée de mélanger le récit avec les visuels.

« Enfiler l’aiguille sur une performance en direct tout en ajoutant des éléments cinématographiques était une grande partie de « Fantôme numérique ». L’objectif de ‘Observatoire’ n’a jamais été de recréer une performance live statique, et je pense « Fantôme numérique » est une extension de cette pensée. À la fin, « Fantôme numérique » est une tentative de repousser les limites en tant que groupe et de définir une nouvelle barre pour ce que peuvent être les expériences virtuelles en direct.

« Avec tout ce que nous faisons, il y a beaucoup de risques et des objectifs ambitieux. C’est assez spécial de conceptualiser ces projets et de les voir se former en temps réel, surtout lorsque vous disposez d’un temps et de ressources limités. »

Arjun Mehta, co-fondateur et PDG de Maison de l’instant, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à SOUS SERMENT pour leur « Fantôme numérique » concert cinématographique avant la sortie de leur nouvel album. Le groupe a magistralement embrassé ce nouveau média puissant et nous sommes impatients d’aider à donner vie à leur vision créative remarquable avec leurs fans du monde entier. »

Au cours des derniers mois, SOUS SERMENT a continué d’exciter les fans avec un plan de sortie cryptique qui comprenait quatre singles de « Voyeuriste » à ce jour. Chaque piste révélée a été accompagnée d’un regard plus profond sur la signification du nouveau disque, qui fonctionne plus comme un projet artistique multimédia qu’une campagne d’album standard. Au cœur de cette version se trouve le site Web immersif, voyeurist.io, où les visiteurs peuvent regarder d’autres fans, ainsi que le groupe, posant la question de savoir si ce dont ils sont témoins se passe en temps réel. ou est quelque chose de pré-enregistré. Cela sert de microcosme de l’effet global qu’une existence numérique a sur nous tous et donne un aperçu du concept de « fantômes numériques » qui est essentiel à la signification du disque.

« Voyeuriste » marque la première fois dans SOUS SERMENTcarrière riche en histoire qu’ils ont pris le processus d’enregistrement complètement en main. Le résultat est l’album le plus collaboratif du groupe et, ancré dans un profond respect l’un pour l’autre, un album qui n’a laissé aucun effort créatif. Le groupe fait référence à « Voyeuriste » comme « violence haute définition » – technologiquement avancée, mais indéniablement viscérale. Conceptuellement, « Voyeuriste » a plusieurs significations interdépendantes, chacune étant liée aux concepts de la façon dont nous nous organisons à travers les médias sociaux et comment cette façade masque une grande partie de ce que nous vivons réellement dans la vie. L’album est une expérience d’écoute cohérente avec suffisamment de couches pour offrir aux fans une nouvelle approche et un nouveau morceau préféré à chaque tour. Avant la sortie de l’album, les fans ont pu découvrir des clips de nouvelles chansons en échange d’un accès à la caméra via le site Web immersif du groupe, voyeurist.io.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).