Underoath annonce un nouvel album ‘Voyeurist’

SOUS SERMENT sortira son septième album complet, “Voyeuriste”, le 14 janvier 2022 via Records intrépides. Pour célébrer l’annonce, le groupe a partagé le nouveau morceau hymne “Alléluia”, qui est le deuxième single de “Voyeurist” et sera certainement un incontournable de leur set live pour les années à venir.

“Alléluia” revendique l’un des crochets les plus addictifs de la carrière du groupe sur un paysage sonore ancré dans des guitares chaotiques, des synthés planants et des percussions qui secoueront l’auditeur jusqu’aux os. Les fans se sont vu offrir un aperçu de la piste plus tôt cette semaine en échange d’un accès à la caméra sur voyeurist.io. Une fois sur le site Web, ils ont pu écouter tout en apercevant d’autres fans faisant de même.

Guitariste Tim McTague résume le morceau : “Je pense que la chanson est l’une des chansons les plus puissantes de l’album pour une myriade de raisons, mais partager une nuit de bières et d’histoires avec une poignée de personnes que vous aimez, déballer une tonne de concepts captivants et enregistrer une chorale a vraiment mis un point d’exclamation sur la chanson pour moi. C’est sombre, beau, envoûtant et lourd à la fois. C’est ce que SOUS SERMENT fait le mieux à mon avis.”

“Voyeuriste” marque la première fois dans SOUS SERMENTcarrière riche en histoire qu’ils ont pris le processus d’enregistrement complètement en main. Cela a conduit à de nombreuses conversations difficiles, mais cela a également fourni la situation idéale pour l’innovation artistique. Comme McTague poursuit: “J’ai toujours voulu enregistrer notre propre album. Je pense que nous avions juste besoin d’entrer dans un espace de tête personnellement qui permettrait à la critique et à la critique d’atterrir de manière productive et constructive.” Le résultat est l’album le plus collaboratif de SOUS SERMENT‘s et, ancré dans un profond respect mutuel, qui n’a laissé aucun effort créatif. McTague ajoute à nouveau : “Nous avons tellement grandi en temps réel et je pense que le disque témoigne de cette croissance et de cette collaboration. Je n’ai jamais ressenti cela lié à un projet de ma vie.”

SOUS SERMENT fait référence à “Voyeuriste” comme “violence haute définition” – technologiquement avancée mais indéniablement viscérale. Conceptuellement, “Voyeuriste” a plusieurs significations interdépendantes, chacune étant liée aux concepts de la façon dont nous nous organisons à travers les médias sociaux et comment cette façade masque une grande partie de ce que nous vivons réellement dans la vie. L’album est une expérience d’écoute cohérente avec suffisamment de couches pour offrir aux fans une nouvelle approche et un nouveau morceau préféré à chaque tour.

“Voyeuriste” est disponible en pré-commande dès maintenant, y compris un vinyle animé de luxe doté d’une pochette en plastique pour carte électronique qui active la lecture des images vidéo entrelacées de la jaquette.

“Voyeuriste” liste des pistes :

01. Maudites excuses



02. Alléluia



03. Je suis sûr que je n’ai pas de chance et que je n’ai pas d’amis



04. Cycle ft. Ghostemane



05. Épine



06. (Pas d’oasis)



07. Respirez



08. Nous allons tous mourrir



09. Engourdi



dix. Pneumonie

Si loin dans leur carrière, SOUS SERMENT a sans surprise fait face à sa juste part d’adversité. À travers les épreuves et les tribulations, un engagement envers leur métier et un sens des responsabilités enraciné dans le respect mutuel ont permis à chaque nouveau chapitre du groupe de continuer à façonner leur héritage de manière positive. Avec leur histoire commune de distinctions remarquables et d’épreuves éprouvantes continuant à façonner qui sont les membres individuels en tant que personnes, SOUS SERMENT ne fait encore qu’effleurer la surface de ce qu’ils peuvent accomplir en tant que groupe. Il y a peu d’actes dans les annales de l’histoire du rock qui peuvent dire que leur meilleur travail est encore devant eux près de deux décennies dans leur carrière. Heureusement, SOUS SERMENT rentre dans cette catégorie. Alors que le monde s’ouvre à nouveau en 2021, le groupe est profondément déterminé à répondre aux attentes élevées auxquelles les fans (et eux-mêmes) s’attendent pour tout ce qui est associé au projet. Ce sera sans aucun doute quelque chose de spécial à voir alors que ce prochain chapitre de la SOUS SERMENT l’histoire se manifeste.



