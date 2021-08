SOUS SERMENT a annoncé une tournée en 2022 à travers les États-Unis et le Canada. Le trek, produit par Pays vivant, suivra la sortie du très attendu septième album du groupe, “Voyeuriste”, sortie le 14 janvier via Records intrépides. Le soutien de la tournée viendra d’autres piliers de la musique heavy CHAQUE FOIS QUE JE MORT et la montée rapide BOÎTE À SPIRITUEUX.

Les fans peuvent acheter des billets exclusifs en prévente et VIP dès maintenant sur underoath777.com et la mise en vente publique commence le 20 août à 10 h, heure locale, sur Ticketmaster.com. Les forfaits VIP incluent une soirée soundcheck avec une performance spéciale et une session de questions-réponses avec le groupe, ainsi que des produits en édition limitée.

Lors de la préparation de la tournée, le chanteur Spencer Chambellan a déclaré: “Il fut un temps pendant la pandémie où je ne savais pas si nous pourrions un jour repartir en tournée. Je m’asseyais la nuit et j’essayais d’envelopper mon cerveau dans un monde sans musique live et je ne pouvais tout simplement pas jamais digérer cette pensée. Cela étant dit, nous ne pouvions pas penser à une meilleure façon de revenir sur la tournée qu’avec nos amis CHAQUE FOIS QUE JE MORT et BOÎTE À SPIRITUEUX. Notre pensée est que si nous allons le faire, faisons-le ! Nous voulions mettre sur pied la meilleure formation la plus folle à laquelle nous puissions penser afin que nous puissions tous nous lâcher à nouveau ensemble dans un cadre live. Nous voulons que ce spectacle soit amusant pour tous ceux qui y assistent du début à la fin, alors c’est parti.”

La tournée marquera la première fois SOUS SERMENT se produit en direct depuis son acclamé par la critique “Observatoire” expérience en direct l’année dernière. Avec “Observatoire”, SOUS SERMENT a insufflé une nouvelle vie au royaume avec une refonte complète du processus – créant quelque chose à la fois intime et monumental. Il portait le poids d’un spectacle d’arène à guichets fermés traduit par des récipients consommables dans les salons des fans. Ce qui l’a rendu d’autant plus percutant, c’est le fait que l’ensemble de l’initiative a été imaginé et mené à bien en grande partie par l’équipe interne du groupe. Rappelant ainsi un autre éclatant rappel de l’innovation que les six membres de SOUS SERMENT sont capables de se regrouper.

SOUS SERMENT 2022 “Voyeuriste” des dates de tournée:

18 février – Dallas, TX @ Southside Ballroom



19 février – Houston, Texas @ Bayou Music Center



20 février – San Antonio, TX @ The Aztec Theatre



23 février – Phoenix, AZ @ The Van Buren



24 février – Los Angeles, Californie @ The Wiltern



25 février – Anaheim, Californie @ House of Blues



26 février – San Francisco, Californie @ The Warfield*



28 février – Seattle, WA @ Showbox SODO*



01 mars – Vancouver, C.-B. @ The Vogue Theatre*



02 mars – Spokane, WA @ Knitting Factory*



04 mars – Salt Lake City, UT @ The Complex



05 mars – Denver, CO @ The Ogden Theatre*



Mar. 07 – Minneapolis, MN @ The Fillmore



08 mars – Chicago, Illinois @ Radius*



09 mars – Détroit, MI @ The Fillmore



11 mars – Toronto, ON @ Histoire



12 mars – Cleveland, Ohio @ Agora*



13 mars – Wallingford, CT @ The Dome



14 mars – Boston, MA @ House of Blues



15 mars – Pittsburgh, PA @ Stage AE



17 mars – Brooklyn, NY @ Brooklyn Steel*



18 mars – Silver Spring, MD @ The Fillmore



19 mars – Philadelphie, Pennsylvanie @ The Fillmore



20 mars – Sayreville, NJ @ Starland Ballroom*



22 mars – Cincinnati, OH @ ICON



23 mars – Charlotte, Caroline du Nord @ The Fillmore



25 mars – Atlanta, Géorgie @ Tabernacle

* Pas un Pays vivant Date

“Voyeuriste” est disponible en pré-commande dès maintenant, y compris un vinyle animé de luxe doté d’une pochette en plastique pour carte électronique qui active la lecture des images vidéo entrelacées de la jaquette. SOUS SERMENT a également partagé deux singles de l’album, le chaotique “Maudites excuses” et plus envoûtant “Alléluia”.

Si loin dans leur carrière, SOUS SERMENT a sans surprise fait face à sa juste part d’adversité. À travers les épreuves et les tribulations, un engagement envers leur métier et un sens des responsabilités enraciné dans le respect mutuel ont permis à chaque nouveau chapitre du groupe de continuer à façonner leur héritage de manière positive. Avec leur histoire commune de distinctions remarquables et d’épreuves éprouvantes continuant à façonner qui sont les membres individuels en tant que personnes, SOUS SERMENT ne fait encore qu’effleurer la surface de ce qu’ils peuvent accomplir en tant que groupe. Il y a peu d’actes dans les annales de l’histoire du rock qui peuvent dire que leur meilleur travail est encore devant eux près de deux décennies dans leur carrière. Heureusement, SOUS SERMENT rentre dans cette catégorie. Alors que le monde s’ouvre à nouveau en 2021, le groupe est profondément déterminé à répondre aux attentes élevées auxquelles les fans (et eux-mêmes) s’attendent pour tout ce qui est associé au projet. Ce sera sans aucun doute quelque chose de spécial à voir alors que ce prochain chapitre de la SOUS SERMENT l’histoire se manifeste.

