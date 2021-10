Underoath s’associe à Ghostemane sur un nouveau single ‘Cycle’

SOUS SERMENT a déchaîné « Cycle », le dernier single du prochain album du groupe « Voyeuriste », sortie le 14 janvier le Records intrépides. Pour la chanson, le groupe a collaboré avec Fantômemane après avoir découvert qu’ils étaient fans mutuels du travail de l’autre. Le résultat est un mélange d’agressivité palpitante et de crochets infectieux qui trouvent des chanteurs Spencer Chambellan et Aaron Gillespie complété par Fantômemanela livraison.

Parler du travail avec Fantômemane et comment la piste s’est réunie, SOUS SERMENT guitariste Tim McTague explique : « Quand nous écrivions ‘Cycle’, je savais que je voulais avoir une fonction sur le pont. Je voulais quelque chose d’abstrait, et idéalement dans le genre hip-hop. J’ai entendu une cadence qui n’était pas naturelle pour notre groupe. Fantômemane est venu en convo, et nous avons tous adoré l’idée. Je l’écoutais depuis une minute, et le lien entre SOUS SERMENT / Lil Peep mettez-moi dans l’équipe du sud de la Floride comme Pouya, Fantômemane et Lil Peep (DÉCHIRURE). Nous avons essayé de le joindre pendant des semaines, et un jour Aaron m’a appelé et m’a dit que Fantômemane l’a instagramé au hasard pour lui dire qu’il appréciait ce que nous faisons, et Aaron a répondu que nous essayions de le joindre pour qu’il soit sur un morceau du nouvel album. Les vannes se sont ouvertes, tous les managers et artistes ont commencé à se connecter et j’ai envoyé la chanson à son manager, et environ une semaine plus tard, nous avons obtenu ce qui était indiqué comme « J’en ai fait une tonne et j’ai jeté l’évier dessus, faites-moi part de vos réflexions. » Nous avons écouté la première chose qu’il a envoyée et nous avons simplement dit « ça y est ». Je pense qu’aucun d’entre nous ne savait ce que nous recherchions dans le long métrage, mais quand j’ai entendu la prise, les paroles et l’énergie, nous nous sommes dit « oh merde ». C’est parfait.' »

Chambellan ajoute: « Chaque fois que j’entends le morceau maintenant, le temps me ramène à ce que je ressentais lorsque nous avons écrit ces paroles et à ce que nous traversions à l’époque. Le va-et-vient du troisième refrain me ramène au moment où nous a écrit les paroles. J’espère que nous aurons la chance de l’interpréter ensemble en direct un jour. »

« Voyeuriste » marque la première fois dans SOUS SERMENTcarrière riche en histoire qu’ils ont pris le processus d’enregistrement complètement en main. Le résultat est l’album le plus collaboratif de SOUS SERMENT‘s et, ancré dans un profond respect mutuel, qui n’a laissé aucun effort créatif. Le groupe fait référence à « Voyeuriste » comme « violence haute définition » – technologiquement avancée, mais indéniablement viscérale. Conceptuellement, « Voyeuriste » a plusieurs significations interdépendantes, chacune liée aux concepts de la façon dont nous nous organisons à travers les médias sociaux et comment cette façade masque une grande partie de ce que nous vivons réellement dans la vie. L’album est une expérience d’écoute cohérente avec suffisamment de couches pour offrir aux fans une nouvelle approche et un nouveau morceau préféré à chaque tour. Avant la sortie de l’album, les fans ont pu découvrir des clips de nouvelles chansons en échange d’un accès à la caméra via le site Web immersif du groupe, voyeurist.io.

« Voyeuriste » liste des pistes :

01. Maudites excuses



02. Alléluia



03. Je suis sûr que je n’ai pas de chance et que je n’ai pas d’amis



04. Cycle (feat. Ghostemane)



05. Épine



06. (Pas d’oasis)



07. Respirez



08. Nous allons tous mourrir



09. Engourdi



dix. Pneumonie

« Voyeuriste » est disponible en pré-commande dès maintenant, y compris un vinyle animé de luxe doté d’une pochette en plastique pour carte électronique qui active la lecture des images vidéo entrelacées de la jaquette.

En 2022, SOUS SERMENT entreprendra une tournée nord-américaine avec le soutien de CHAQUE FOIS QUE JE MORT et BOÎTE À SPIRITUEUX.

SOUS SERMENT est Aaron Gillespie (chant/batterie), Spencer Chambellan (voix), Tim McTague (guitare), Christophe Dudley (clavier/synthé), Grant Brandell (basse) et James Smith (guitare).

Crédit photo: Dan Newman



