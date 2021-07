Underoath sort un nouveau single “Damn Excuses”

SOUS SERMENT a été une voix formatrice dans le rock progressif et lourd pendant près de deux décennies. Aujourd’hui, ils partagent leur nouveau single fulgurant “Maudites excuses” dehors sur Records intrépides. Cette version marque la première nouvelle musique de SOUS SERMENT depuis les années 2018 Grammy-nominé pleine longueur “Efface moi”, et lance un tout nouveau chapitre dans la carrière du groupe. “Maudites excuses” a été entièrement auto-enregistré et produit au guitariste Tim McTaguel’atelier de, Son sauvage, à Tampa, en Floride. Il évoque le beau chaos que tant de fans ont trouvé spécial SOUS SERMENT pendant des années tout en réussissant à franchir de nouvelles frontières sonores et émotionnelles.

Parlant sur la piste, claviériste Chris Dudley déclare: “Cette chanson est sortie de nulle part pour nous. Avec le recul, elle découle probablement émotionnellement de l’anxiété qu’une année d’isolement vous donnera, et ce sentiment de ” vouloir exploser ” est sorti sans effort. C’était thérapeutique C’est nous qui sommes prêts à retourner dans une pièce bruyante avec des gens en sueur et à vivre quelque chose de réel ensemble.”

“Maudites excuses” a été en partie inspiré par le groupe acclamé par la critique “Observatoire” expérience en direct l’année dernière. Alors qu’une pandémie mondiale a ébranlé les fondements de l’industrie de la musique en 2020, l’intérêt pour la consommation numérique de musique live a commencé à décliner après quelques mois. Avec “Observatoire”, SOUS SERMENT a insufflé une nouvelle vie au royaume avec une refonte complète du processus – créant quelque chose à la fois intime et monumental. Il portait le poids d’un spectacle d’arène à guichets fermés traduit par des récipients consommables dans les salons des fans. Ce qui l’a rendu d’autant plus percutant, c’est le fait que toute l’initiative a été imaginée et concrétisée en grande partie par l’équipe interne du groupe. Ainsi, fournissant un autre rappel brillant de l’innovation que les six membres d’Underoath sont capables de rassembler.

Si loin dans leur carrière, SOUS SERMENT a sans surprise fait face à sa juste part d’adversité. À travers les épreuves et les tribulations, un engagement envers leur métier et un sens des responsabilités enraciné dans le respect mutuel ont permis à chaque nouveau chapitre du groupe de continuer à façonner leur héritage de manière positive. Avec leur histoire commune de distinctions remarquables et d’épreuves éprouvantes continuant à façonner qui sont les membres individuels en tant que personnes, SOUS SERMENT ne fait encore qu’effleurer la surface de ce qu’ils peuvent accomplir en tant que groupe. Il y a peu d’actes dans les annales de l’histoire du rock qui peuvent dire que leur meilleur travail est encore devant eux près de deux décennies dans leur carrière. Heureusement, SOUS SERMENT rentre dans cette catégorie. Alors que le monde s’ouvre à nouveau en 2021, le groupe est profondément déterminé à répondre aux attentes élevées auxquelles les fans (et eux-mêmes) s’attendent pour tout ce qui est associé au projet. Ce sera sans aucun doute quelque chose de spécial à voir alors que ce prochain chapitre de la SOUS SERMENT l’histoire se manifeste.

Crédit photo: Nate Jeune



