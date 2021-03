Undertale arrive demain sur Xbox Game Pass sur consoles

Par Dom Peppiatt, Lundi 15 mars 2021 à 18h03 GMT

Microsoft a annoncé que le classique du PC indépendant, Sous-titre, arrive enfin Xbox Série X | S et Xbox One consoles. Et ça vient Xbox Game Pass le premier jour aussi.

Ce fut certainement un grand jour pour les annonces Xbox; Outre la confirmation que cinq titres classiques de Bethesda obtiennent FPS Boost, nous avons également entendu dire qu’Outriders se lance également dans le Xbox Game Pass le jour de son lancement.

Maintenant, Microsoft a annoncé qu’Undertale se dirigeait officiellement vers les consoles Xbox le 16 mars 2021. C’est demain si vous avez du mal à suivre. Le jeu sera disponible sur les consoles Xbox Series X | S et Xbox One via Xbox Game Pass.

Si vous n’allez pas choisir le classique indépendant via Xbox Game Pass, vous pouvez choisir d’acheter le jeu séparément du Microsoft Store pour le prix très intéressant de 14,99 $.

Il convient de noter que ce jeu est disponible via Xbox Play Anywhere, ne sera pas synchronisé ou ne sera pas compatible avec les sauvegardes de la version Windows 10 déjà publiée d’Undertale.

En effet, cette version de la console est en fait une version différente du jeu: «Alors que la version Xbox offre une expérience largement similaire, il existe quelques améliorations spécifiques à la Xbox conçues pour rendre le temps plus confortable pour ceux qui jouent sur une console de salon, »Déclare Microsoft dans un communiqué de presse.

«Pour cette raison, la progression et la sauvegarde des données entre les deux versions ne sont malheureusement pas compatibles. Mais cela signifie également que, comme les versions précédentes de la console, la version Xbox dispose de son propre petit… sanctuaire, pourrait-on dire… de contenu exclusif à rechercher.

Pour les joueurs qui n’ont jamais eu l’occasion d’essayer ce succès emblématique auparavant, cela vaut vraiment la peine d’être téléchargé si vous êtes inscrit au Xbox Game Pass.

«Que ce soit la première fois que vous explorez les enfers ou votre 50e, nous espérons que l’expérience sera inoubliable!» conclut le communiqué de presse.