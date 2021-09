Une action de football spectaculaire, mais est-ce vraiment la prochaine génération ?

En parlant de gameplay, FIFA 22 offre toujours une représentation de ce à quoi ressemble le football dans la Premier League anglaise, tandis que PES, maintenant eFootball, s’efforce de reproduire la Serie A italienne plus tactique. Les matchs n’ont pas de phases où vous n’êtes pas censé. pour attaquer ou contre-attaquer, et vous remarquerez que, surtout en jouant contre d’autres joueurs humains, le milieu de terrain est souvent ignoré car jouer sur des ailiers est beaucoup plus efficace pour atteindre l’autre côté du terrain.

Les meneurs de jeu ont de nouvelles animations où vous pouvez les voir demander clairement la balle ou indiquer quel devrait être votre prochain mouvement, mais cette dynamique n’a pas beaucoup changé pratiquement par rapport aux dernières éditions du jeu.

Par rapport à FIFA 21, cependant, vous trouverez des animations plus fluides et beaucoup plus fluides avec de nombreuses variables qui rendront votre expérience de jeu « nouvelle » à chaque fois. Des détails tels que le contrôle du ballon à la course ou même un simple tir dépendent désormais de dizaines de variables que vous ne pouvez pas prédire tout de suite, notamment la force appliquée sur une passe ou l’angle de votre toucher.

Entre les messages, vous remarquerez instantanément une mise à jour significative du comportement des gardiens de but : ils sont désormais plus fiables, ce que la communauté demande constamment depuis des lustres, mais aussi moins facile à lire. Cela signifie qu’ils seront plus enclins à laisser le ballon glisser entre leurs mains ou à commettre des erreurs sur des tirs qu’ils auraient facilement sauvés dans le passé.

Au milieu du terrain, vous apercevrez également quelques nouvelles mécaniques, la plus marquante étant Explosive Sprint. Ce type de double course, que vous pouvez activer en appuyant deux fois sur le bouton R2, accélère le processus pour atteindre la vitesse maximale d’un joueur, et cela peut vous offrir un grand avantage s’il est appliqué avec le bon timing.

Nous avons joué de longues heures avant la sortie de FIFA 22, et jusqu’à présent, nous n’avons pas vu cela spammé par le processeur ni par d’autres joueurs en ligne, contrairement à d’autres nouvelles fonctionnalités mises en œuvre les années précédentes, ce qui est une bonne nouvelle.

Le sprint explosif semble conçu pour contrer un sprint plus lent cette année, en particulier avec des joueurs moins sportifs. FIFA 22 est un peu plus réaliste de ce point de vue et, sans perdre de vue ses racines, essaie et limite les joueurs « glissant » sur le terrain lorsque leur paramètre de rythme dépasse 80-85.

Sur PS5, le retour haptique a été réduit par rapport au support de FIFA 21 pour DualSense. Après avoir appliqué la mise à niveau de nouvelle génération, le jeu de l’année dernière faisait gronder le contrôleur à chaque passage, alors qu’il ne le fait maintenant que pour des passages plus forts via RT + X.

En plus de cela, vous pouvez également ressentir un grondement plus doux dans les dix dernières minutes d’un match, et un retour plus fort lorsque vous entendez le coup de sifflet final de l’arbitre. Les déclencheurs adaptatifs sont également présents mais, de la même manière que le retour haptique, il semble que la résistance de R2 lorsque les joueurs perdent la majeure partie de leur endurance ait également été légèrement réduite.