Une action pour dominer la biotechnologie

Les incroyables avancées biotechnologiques à venir cette décennie… les percées dans la découverte de médicaments… le leader inégalé dans l’espace de Luke Lango… comment il devient un gagnant 10X

Début janvier 2020, la Harvard Gazette a publié un article présentant des prédictions sur les plus grandes avancées scientifiques que nous verrons cette décennie.

Les soumissions provenaient du corps professoral du Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering de Harvard.

Qu’est-ce qui a fait la liste ?

Voici trois prédictions qui ont attiré mon attention, du Wyss Institute :

Je prédis que des avancées majeures dans l’assemblage de cellules et de tissus émergeront qui nous permettront d’imprimer des organes vivants pour une utilisation clinique. Les systèmes thérapeutiques « robotiques » dans les 10 prochaines années ne seront plus considérés comme des robots. Leurs pièces et systèmes de contrôle seront basés sur la molécule et auront des capacités similaires à celles d’un système immunitaire. La frontière entre le vivant et le synthétique continuera de s’estomper au cours des prochaines décennies, nécessitant encore plus d’attention dans le domaine de l’éthique. Je pense que les 10 prochaines années permettront de démontrer, chez des patients humains, que les immunomatériaux peuvent considérablement modifier la progression de diverses maladies. Les immunomatériaux permettront aux médecins de concentrer les cellules immunitaires là où elles sont nécessaires dans le corps, de réguler leur activité et de les disperser une fois leur travail terminé. Les matériaux eux-mêmes se dissoudront et se dégraderont pour ne rien laisser d’étranger dans le corps après le traitement, mais créeront une mémoire immunitaire qui empêchera le retour de la maladie.

*** Indépendamment de la façon dont ces prédictions se déroulent, nous savons que les technologies de pointe créent déjà des percées plus rapides qu’à n’importe quel moment de l’histoire de l’humanité

Et ces percées, superposées, ne feront qu’accélérer cette décennie, conduisant à des progrès à couper le souffle. Même aujourd’hui, nous sommes sur le point d’éradiquer certaines maladies, tout en offrant des thérapies qui changent la vie d’autres.

Un aspect de la biotechnologie où nous allons voir des progrès extraordinaires est le développement de médicaments. Le défi à ce jour a été le temps et les coûts associés à la mise sur le marché de nouveaux médicaments.

Voici notre expert en hypercroissance, Luke Lango, expliquant :

Atteindre avec succès une demande d’IND – qui est simplement le moment où vous dites à la FDA que vous avez ce nouveau médicament génial et que vous voulez commencer à le soumettre à des essais cliniques – nécessite en moyenne 5 à 6 ans. Plus que cela, les données montrent qu’environ 2 projets de développement de médicaments sur 3 échoueront jamais demander un IND, ce qui signifie que le coût moyen pour compléter un dossier IND réussi est exorbitant – environ 35 millions de dollars par dépôt réussi. Et c’est juste pour atteindre la phase de candidature. Par la suite, le médicament doit subir tous les essais cliniques pour s’assurer qu’il est sûr, tolérable et efficace.

Luke souligne que bien que nous ne puissions pas accélérer les essais cliniques, nous pouvons accélérer la phase de découverte et de développement de médicaments, tout en le faisant à un coût considérablement réduit.

Nous pouvons le faire grâce à l’intelligence artificielle.

Plus précisément, les modèles d’apprentissage automatique (ML) sont utilisés pour prédire les propriétés des molécules et donc réduire le nombre de synthèses chimiques potentielles qui doivent être effectuées dans la découverte de médicaments.

Et il y a une entreprise à la pointe de ces efforts. Aujourd’hui, découvrons son identité en examinant le récent numéro de Luke du Daily 10X Stock Report.

Voici comment Luc le décrit :

(C’est une) entreprise hyper-innovante qui pourrait résoudre à jamais le problème incroyablement difficile de la découverte de médicaments. La technologie de cette entreprise est vraiment révolutionnaire. Son équipe est à couper le souffle. Et son potentiel est énorme. Il y a un gagnant à long terme écrit partout.

Allons-y.

*** L’entreprise technologique de nouvelle génération si avancée qu’elle bat l’intelligence artificielle

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Luke est notre expert en hypercroissance et l’analyste derrière le Daily 10X, comme nous l’appelons. Sa spécialité est de trouver des innovateurs technologiques leaders sur le marché qui sont à l’avant-garde des tendances explosives, capables de générer des rendements 10X pour les investisseurs sur le long terme.

C’est une approche lucrative des marchés. Pour illustrer, au cours des cinq dernières années seulement, Luke a recommandé 17 actions gagnantes différentes de 1000%+. La plupart des investisseurs ne profitent même jamais d’un tel gagnant 10X.

Pour en revenir à l’opportunité d’aujourd’hui, quelle est l’entreprise innovante qui change le processus de découverte de médicaments ?

Schrödinger (SDGR).

Voici Luc :

Schrodinger est une entreprise technologique qui a construit une plate-forme logicielle de calcul basée sur la physique unique en son genre pour accélérer le processus de découverte et de développement de médicaments. La sauce secrète est que la société a créé des modèles d’apprentissage automatique basés sur les principes de la physique, de sorte que les ensembles d’entraînement des modèles ne sont pas des structures moléculaires, mais plutôt une solide base de connaissances en physique théorique – que les modèles utilisent ensuite pour prédire les propriétés critiques de presque tous les molécule avec une grande précision. Essentiellement, les modèles sont un groupe de robots de physique qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour prédire les propriétés moléculaires, puis produisent les molécules avec les meilleures propriétés prédites pour le projet de développement de médicaments en cours.

Luke explique qu’un projet typique de découverte de médicaments ne peut synthétiser qu’environ 1 000 molécules par an. Comparez cela à la plate-forme logicielle de Schrödinger, qui peut évaluer des dizaines de milliards de molécules… par semaine.

Cela permet aux scientifiques de tester uniquement les meilleures combinaisons de molécules, les plus susceptibles de fonctionner. Et cela signifie un processus de découverte de médicaments plus rapide, moins cher et finalement meilleur.

Pour mettre cela en chiffres, alors que le processus typique de découverte de médicaments prend cinq à six ans et coûte 35 millions de dollars, la découverte de Schrödinger ne prend généralement que deux à trois ans. Et cela coûte nettement moins cher.

*** Opportunités de Schrodinger pour la domination du secteur

Dans le numéro du Daily 10X de Luke, il dresse une liste exhaustive des vents arrière derrière la courbe de croissance de Schrödinger.

Voici juste une poignée…

Le marché adressable est énorme. Il existe plus de 20 000 entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques dans le monde qui pourraient utiliser ce produit. Au total, le marché mondial des technologies de découverte de médicaments devrait dépasser les 100 milliards de dollars d’ici 2025.

La plate-forme technologique de Schrödinger est robuste et constitue un énorme avantage concurrentiel. L’équipe de Luke a plongé dans la technologie et doute que quelqu’un d’autre puisse le comprendre à l’échelle de Schrödinger. De plus, la société dispose d’un vaste portefeuille de propriété intellectuelle.

Le taux de fidélisation des clients de Schrödinger parmi les clients qui dépensent plus de 100 000 $ par an sur la plate-forme était de 99% en 2020.

La plate-forme technologique est hautement évolutive. La plate-forme de découverte de médicaments de Schrodinger peut être adaptée pour fonctionner dans l’espace de la science des matériaux. Luke note qu’il existe des opportunités intéressantes pour Schrodinger d’étendre ses capacités de modélisation prédictive à l’électronique mobile, à l’aérospatiale, au pétrole et au gaz et à l’énergie.

*** Quel est l’inconvénient ?

Évaluation.

Voici Luc :

Les ventes devraient atteindre 200 millions de dollars l’an prochain. La capitalisation boursière est de 4,6 milliards de dollars. C’est un multiple de 23X sur les ventes de l’année prochaine, ce qui est très, très riche. Une exécution parfaite est requise ici pour que le stock monte en flèche 10X – mais cela peut arriver.

Alors, quels sont les détails sur la façon dont Schrödinger devient un gagnant 10X… même à partir de l’évaluation d’aujourd’hui ?

Luke a tout tracé…

Cela commence avec Schrodinger devenant un incontournable pour les sociétés pharmaceutiques… cela pourrait être un vent arrière pour la valeur du contrat annuel de Schrodinger qui atteindra 200 000 $ à long terme… cela se traduirait par 2 milliards de dollars de revenus… si nous supposons une croissance de la marge EBITDA à 40 %, conduisant à 800 millions de dollars d’EBITDA, puis un multiple de 30 place la valorisation à 24 milliards de dollars.

Retour à Luc :

C’est sans aucune percée médicamenteuse grâce à ses collaborations de découverte de médicaments. Ajoutez cela au mélange, et cela pourrait facilement être un 10 ensachage.

En conclusion, il sera passionnant de regarder les progrès de cette décennie dans le domaine de la biotechnologie. Et tous les signes indiquent que Schrödinger est un acteur majeur – peut-être l’acteur majeur – à l’avant-garde de ces percées.

Voici Luke pour nous sortir :

Schrodinger est honnêtement l’une des entreprises les plus impressionnantes que nous ayons jamais analysées. L’équipe ne pouvait pas être plus forte. La technologie ne pourrait pas être plus géniale ou défendable. La solution ne pourrait pas être plus à valeur ajoutée. Et l’exécution ne pourrait pas être plus impeccable. C’est une entreprise fabuleuse. Le seul inconvénient ? Le stock est évalué comme une entreprise fabuleuse. Si la perfection persiste et que vous obtenez une énorme percée médicamenteuse, le stock pourrait devenir un grand gagnant.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg