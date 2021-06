Une action radicale est nécessaire : le thème de la Journée de l’environnement, un énoncé de mission sur l’action verte

La fenêtre pour une action significative se referme rapidement, nous a prévenus le GIEC il y a quelque temps.

Le thème de la Journée mondiale de l’environnement de cette année est « Réinventer. Recréer. Restaurer.”. Cela peut sembler un objectif à grande échelle. Mais l’ampleur des dommages anthropiques causés à l’environnement au cours des derniers un siècle et demi, et la portée de ce qui doit être fait pour corriger cela, est si vaste que l’exactitude du discours est désormais insaisissable. Ce journal a mis en évidence ad nauseam la dure réalité environnementale et climatique de la planète aujourd’hui. Nous ne sommes qu’à une fraction de degré des effets significatifs du changement climatique, avec le budget carbone presque épuisé par les pays riches. Pendant ce temps, des dizaines d’autres pays souffrent d’une pauvreté écrasante alors même que les experts prévoient qu’ils supporteront un fardeau disproportionné lorsque le plein impact du réchauffement se produira. La fenêtre pour une action significative se referme rapidement, nous a prévenus le GIEC il y a quelque temps. Aujourd’hui, le Met Office du Royaume-Uni, le principal centre de l’Organisation météorologique mondiale des Nations Unies, a déclaré qu’il y avait 90 % de chances qu’au moins un an entre 2021 et 2025 devienne le plus chaud jamais enregistré. De plus, il y a 44% de chances que la température cette année-là dépasse 1,5°C, le plafond de réchauffement (au-dessus des niveaux préindustriels) que l’Accord de Paris considère comme idéal d’ici 2100. En tout cas, les engagements actuels des pays parties à l’accord ne peut pas limiter le réchauffement à moins de -2oC d’ici 2100.

Dans l’intervalle, la biodiversité a reçu un coup sévère, le réchauffement anthropique, la perte d’habitat, la consommation, etc., ayant entraîné une perte massive d’espèces. Le Fonds mondial pour la nature estime qu’il y a eu un déclin de 53 % des espèces sauvages depuis 1970 seulement. Fonte des glaces, sécheresses, averses, vagues de chaleur et de froid dévastatrices, etc. planète que l’Anthropocène a eue. Les solutions et propositions populaires, selon les chercheurs, pourraient ne plus être adéquates.

L’ONU affirme que les humains consomment 1,6 fois les ressources que la planète peut restaurer chaque année, et qu’il est nécessaire de réensauvager une zone de la taille de la Chine d’ici 2030 pour respecter les engagements sur la nature et le climat ; un effort similaire doit être fait pour les océans également. L’Agence internationale de l’énergie a récemment déclaré que l’atteinte de l’objectif de zéro net d’ici 2050 nécessite une action mondiale drastique : aucune nouvelle exploration pétrolière et gazière et aucune nouvelle centrale au charbon à partir de cette année même, aucune nouvelle voiture à combustible fossile à partir de 2035, 50 % de les poids lourds seront des véhicules électriques d’ici 2035, toutes les centrales au charbon et au pétrole seront supprimées d’ici 2040, plus de 90 % de la production industrielle lourde sera à faibles émissions d’ici 2050, l’intensité énergétique du PIB mondial diminuera de 4 % chaque année d’ici 2030 , etc.

Ce sont des objectifs radicaux. Plus encore, étant donné que, malgré leur rhétorique, les pays du G-7 ont engagé 189 milliards de dollars de soutien direct et indirect au charbon, au pétrole et au gaz entre janvier 2020 et mars 2021, contre 147 milliards de dollars pour soutenir les énergies propres, selon une analyse par développement caritative Tearfund, l’Institut international du développement durable et l’Overseas Development Institute. Mais, comme le montrent l’AIE et l’ONU, une action radicale est nécessaire. Cela signifiera peut-être des changements fondamentaux pour la consommation, l’habitation humaine, le progrès, les transports, etc. Par conséquent, l’humanité doit « réimaginer », « recréer et restaurer » – en effet, une déclaration de mission pour l’action environnementale maintenant.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.