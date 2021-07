Une activité réseau record et un deuxième boom NFT font monter le prix du WAX ⋆ Crypto new media

Quelques jours seulement avant que le prix du Bitcoin (BTC) ne plonge en dessous de 30 000 $, le secteur NFT dominait les gros titres pour la deuxième fois en 2021, mené par une hausse de 972% du prix d’Axie Infinity pendant un mois.

Un autre protocole axé sur le NFT qui a gagné en force ces derniers mois est Worldwide Asset eXchange, également connu sous le nom de WAX ​​– un protocole qui prétend «fournir le moyen le plus sûr et le plus pratique de créer, acheter, vendre et échanger des objets virtuels à n’importe qui. , partout dans le monde.”

Graphique WAX/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent qu’entre le 27 juin et le 9 juillet, le prix du jeton WAXP de WAX ​​a grimpé de 70 % pour atteindre un sommet de 0,151 $ avant que la vente menée par Bitcoin ne ramène le prix à sa valeur actuelle de 0,11 $.

Trois raisons du rallye de WAXP incluent la liste croissante de marques bien connues lançant des objets de collection sur la blockchain du projet, un réseau actif avec des temps de transaction rapides et son intégration à la finance décentralisée via la compatibilité inter-chaînes avec le réseau Ethereum (ETH).

Des marques populaires lancent des projets NFT sur WAX

La nostalgie peut être une source puissante pour attirer un public désireux de s’engager avec un produit et WAX a réussi à en tirer parti en s’associant à des marques bien connues aux États-Unis.

Les partenaires actuels incluent Atari, Topps, William Shatner et Capcom et un défilement du fil Twitter du projet montre les campagnes récentes pour les cartes Street Fighter V Series 2 et les objets de collection Bratz en édition spéciale.

Vous avez un Shimmerin’ vIRL® ultra-rare de la collection @Bratz ? Échangez-le contre un #IRL à collectionner ! Les collectionneurs peuvent MAINTENANT échanger leurs #cartes à collectionner numériques contre des poupées physiques. Les #WAXPacks de Bratz sont toujours à gagner sur les marchés secondaires alimentés par $WAXP. Des détails: – Blockchain WAX NFT (@WAX_io) 20 juillet 2021

Les objets de collection populaires comme les cartes de baseball et Garbage Pail Kids, ainsi que les jeux plus modernes comme Alien Worlds (TLM) offrent aux utilisateurs une variété d’options qui aident à attirer un large public sur le réseau WAX, ce qui a entraîné une augmentation de l’activité en chaîne.

WAX possède l’activité la plus élevée de tous les réseaux

Un deuxième signe de la force croissante du réseau WAX peut être trouvé en examinant l’activité sur 24 heures des blockchains les mieux classées, que WAX ​​mène de loin.

Top 6 des réseaux blockchain les plus actifs. Source : Blocktivity

Les données de Blocktivity montrent que l’activité sur 24 heures sur WAX est désormais supérieure à 17 millions d’opérations et plus du double de celle de Stellar (XLM), qui est son concurrent le plus proche. WAX plus de six fois plus d’activité sur EOS, le créateur du logiciel EOSIO utilisé par le réseau WAX.

WAX a dépassé les 5 millions de comptes utilisateurs ! Saviez-vous que la blockchain WAX a plus d’utilisateurs et de TX quotidiens que toute autre blockchain ? Ajoutez à cela le fait que nous sommes totalement neutres en CO2, et il est sûr de dire que notre élan est excitant. Merci pour votre soutien! pic.twitter.com/BmO1AAuDag – Blockchain WAX NFT (@WAX_io) 19 juillet 2021

Les opportunités de rendement arrivent via DeFi et le jalonnement

L’introduction récente d’un pont inter-chaînes sur le réseau Ethereum a permis à WAX de récolter et de jalonner le protocole, qui a été amélioré grâce à l’introduction d’un pont inter-chaînes sur le réseau Ethereum.

La blockchain WAX fonctionne avec un modèle de consensus de preuve de participation déléguée, ce qui signifie que le moyen le plus simple pour les détenteurs de jetons de gagner un rendement sur leurs avoirs est de jalonner WAXP sur le réseau pour gagner un taux de récompense annualisé de 4,42% selon les données de Staking Récompenses.

En rapport: Altcoin Roundup: les données montrent que les métriques sociales augmentent avant les rallyes de prix DeFi et NFT

Les détenteurs de jetons peuvent également convertir leur WAXP en WAXE, une version du jeton qui peut fonctionner sur Ethereum et être utilisé pour participer à la finance décentralisée (DeFi) en fournissant des liquidités sur des échanges décentralisés et des fermes de rendement.

En offrant des opportunités liées aux NFT et aux DeFi, deux des secteurs les plus en vogue de l’écosystème des crypto-monnaies, le réseau WAX est bien placé pour continuer à attirer de nouveaux utilisateurs et maintenir un niveau élevé d’activité en chaîne.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.