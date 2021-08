Une actrice arrêtée après que des flics ont perquisitionné son domicile et auraient trouvé de la drogue

Pori Moni, une star de cinéma et mannequin bangladaise populaire, a été arrêtée lors d’une descente de drogue au début du mois. Mori, 28 ans, a affirmé plus tard qu’elle avait été encadrée. Après trois séries d’interrogatoires avec la police, elle a reçu l’ordre de retourner en prison samedi.

Le 4 août, des membres du Bataillon d’action rapide (RAB) ont d’abord arrêté Moni après avoir prétendument trouvé “d’énormes quantités” de stupéfiants et d’alcool, a déclaré le directeur du renseignement de la RAM, le lieutenant-colonel Khairul Islam, rapporte le Daily Star. Les stupéfiants, qui auraient inclus du LSD, ont été retrouvés cachés dans une vitrine, une armoire et une table d’appoint chez Moni à Banani, a affirmé Islam. Le directeur de l’aile juridique et médiatique du RAB, Khandaker Al Moin, a affirmé que le raid avait été lancé sur la base d'”allégations spécifiques”. Avant l’arrestation, Moni est également allée en direct sur Facebook, affirmant que des personnes étaient entrées dans son immeuble et frappaient à sa porte.

Trois autres personnes liées à Moni ont été arrêtées lors de raids au début du mois. Producteur de cinéma Nazrul Islam Raj. Le manager de Moni, Ashraful Islam Dipu, et le manager de Raj, Sabul Ali, ont également été arrêtés, rapporte New Age Bangladesh. Le RAB a affirmé que Moni et Raj faisaient partie d’un “syndicat” de 10 à 12 personnes qui organisaient des fêtes dans leurs maisons où l’alcool et les drogues étaient consommés.

Moni a affirmé qu’elle avait été encadrée après avoir quitté une salle d’audience le 10 août, après une détention provisoire de quatre jours pour des accusations de drogue, rapporte BDNews24. « Je suis accusé de fausses accusations et vous riez ! » elle a dit aux journalistes. Au cours de l’audience, le magistrat métropolitain Debabrata Biswas a donné six jours supplémentaires à la police pour placer en détention provisoire Moni et les autres accusés. L’un des avocats de Moni, Md Mojibur Rahman, a affirmé qu’aucun document dans l’affaire ne l’identifiait comme un trafiquant de drogue. “Si elle avait consommé de la drogue et que des stupéfiants étaient trouvés chez elle, elle devrait être envoyée en rééducation, et non en détention provisoire, conformément à la loi”, a déclaré Rahman, accusant les autorités de traiter son client comme un “voyou” dans l’affaire. Il a également accusé les procureurs de ne pas lui avoir permis de voir la demande de détention provisoire, mais les procureurs ont nié l’allégation.

Samedi, le magistrat métropolitain de Dhaka, Ashik Imam, a approuvé une demande de réincarcération de Moni à la suite du troisième interrogatoire de la police, rapporte BDNews24. L’inspecteur du CID, Kazi Golam Mostafa, qui est maintenant l’enquêteur principal sur l’affaire, a déclaré que les autorités avaient obtenu “des informations importantes” et disposaient de suffisamment de preuves pour justifier le maintien de Moni en détention. Lors de la dernière audience, Rahman a déclaré qu’ils ne demanderaient pas de libération sous caution, mais Moni a semblé frustré par cela, exigeant qu’ils demandent une libération sous caution. Elle s’est vu refuser la libération sous caution à la fin de sa deuxième détention provisoire.

Cette situation se déroule après que Moni a fait la une des journaux en juin au Bangladesh pour avoir accusé l’homme d’affaires Nasir U Mahmood et cinq autres personnes de tentative de viol et de meurtre. Elle a déposé une plainte auprès de la police le 14 juin, affirmant que dans la nuit du 8 juin, Mahmood et un autre homme l’avaient forcée à boire de l’alcool dans un club. Elle a affirmé que les deux hommes ont commencé à la toucher de manière inappropriée et l’ont battue alors qu’elle résistait. Le 17 juin, les enquêteurs ont déclaré avoir trouvé des preuves contredisant ses affirmations, rapporte le Dhaka Tribune.

Le vrai nom de Moni est Shamsunnahar Smrity. Elle a joué dans plus d’une douzaine de films depuis 2015 et a remporté quelques prix de groupes de critiques bangladais. En décembre 2020, elle a fait la liste des « 100 stars numériques de l’Asie » de Forbes.