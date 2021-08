Une actrice arrêtée pour de prétendues publications “obscènes” sur les réseaux sociaux

L’actrice nigériane Sadiya Haruna aurait été arrêtée pour avoir publié des commentaires sexuels sur les réseaux sociaux et dansé de manière séduisante dans des vidéos qu’elle a partagées. Haruna joue dans des films réalisés à Kannywood, le nom de l’industrie cinématographique en haoussa basée à Kano, au Nigeria. Un tribunal de la charia a ordonné à Haruna de suivre des cours dans une école islamique pendant six mois.

Haruna a été arrêté le 20 août par le département de surveillance du gouvernement nigérian, rapporte Pulse.ng. Elle a plaidé coupable à une accusation d’obscénité et d’actes indécents en violation de l’article 355 du Code pénal de 2000. Le juge lui a ordonné d’assister à une session de Darul Hadith Islamiyya dans le quartier Tudun Yola pendant six mois. Le juge a également décidé que le directeur de l’école surveillerait l’assiduité de Haruna. Les officiers du Kano State Hisbah Corps, qui appliquent la charia, surveilleront également sa présence, rapporte le journal nigérian The Guardian.

L’actrice a été accusée d’avoir publié “des contenus à caractère sexuel sur ses réseaux sociaux”. Elle aurait publié des vidéos d’elle dansant de manière séduisante sur ses pages de réseaux sociaux et sa chaîne YouTube. Elle aurait également publié des commentaires à caractère sexuel. Haruna compte plus de 43 000 abonnés sur Instagram et plus de 1 000 abonnés sur TikTok.

Ce n’est pas la première fois qu’une star de Kannywood est punie pour ne pas avoir respecté des règles strictes. En 2016, les dirigeants de l’industrie ont accusé l’actrice Rahama Sadau d’avoir enfreint à plusieurs reprises les règles, avait rapporté The Independent à l’époque. Lorsqu’elle est apparue dans un clip avec la chanteuse ClassiQ, la Motion Pictures Practitioners Association of Nigeria (MOPPAN) lui a interdit de faire des films de Kannywood parce qu’elle tenait les mains de la chanteuse dans la vidéo.

“Ce n’est pas la première fois qu’elle fait ces choses capricieuses. Nous l’avons mise en garde, mais elle a quand même continué à ternir notre image”, a déclaré à l’époque le président du MOPPAN, Muhammadu Kabiru Maikaba, à BBC Hausa. Les religieux musulmans ont fait pression sur Kannywood pour qu’il adopte une position plus ferme contre les stars qui ont fait étalage des règles conservatrices parce qu’ils pensaient que les acteurs étaient des influences négatives.