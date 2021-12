Une actrice de Marvel bannie pour avoir publié des spoilers sur Hawkeye

Marvel : L’actrice est bloquée pour avoir publié des spoilers sur Hawkeye

Récemment, il a été révélé qu’une actrice Marvel qui a été bloquée du célèbre réseau social Instagram après avoir partagé quelques spoilers de la nouvelle série de Oeil de faucon.

C’est vrai, une célébrité était censuré sur leurs réseaux sociaux après avoir partagé leurs propres photos de la série Disney +.

Et c’est sans aucun doute la raison pour laquelle des milliers de fans se sont mis en colère et ont dénoncé son profil.

La vérité est que ce n’est pas une nouvelle que l’univers cinématographique Marvel traverse l’une de ses meilleures années en matière de premières.

C’est qu’après avoir mis ses sorties sur pause courant 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, le studio est revenu avec des films au niveau de Black Widow ou Eternals et des séries comme WandaVision et Hawkeye, parmi tant d’autres.

Cependant, l’une des actrices qui s’est montrée dans la production a été censurée des réseaux sociaux.

Il s’agit de Florence Pugh, la jeune interprète qui a participé à des productions très réussies comme Midsommar et Little Women.

Cependant, maintenant tous ces projets font désormais partie du passé, car depuis qu’il a rejoint la société de Kevin Feige, il était chargé de conquérir les fans.

Depuis cette année, elle incarne Yelena Belova, la sœur de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) qui a figuré dans Black Widow.

Mais ce n’est pas tout, car la scène post-générique du film a laissé beaucoup à développer sur le personnage.

Depuis que sa sœur a perdu la vie après les événements d’Avengers : Endgame, la jeune Black Widow cherche désormais à se venger.

Pour cela, il veut tenir Clint Barton (Jeremy Renner) pour responsable et en ce sens, dans le dernier chapitre diffusé par Hawkeye sur Disney+, il est réapparu sur l’écran Marvel pour remplir sa mission.

C’est ainsi qu’après quelques heures de diffusion de l’épisode, l’actrice a partagé les images de son caméo sur Instagram.

Bien que sa participation à la série ait déjà été confirmée, les fans n’ont rien bien compris qu’elle partage des spoils sur son profil et les réactions négatives l’ont amenée à se faire bloquer du réseau social.

Et puis plus tard, il a partagé une déclaration sur le même réseau social pour expliquer qu’il n’avait pas de mauvaises intentions lorsqu’il a créé cette faction, car il ne pensait pas que ce serait en fait quelque chose de mal pour lequel il se sent extrêmement désolé pour ce qui s’est passé.