Une actrice légendaire condamnée à une amende pour commentaires racistes

La légendaire actrice française Brigitte Bardot aurait été condamnée à une amende de plus de 20 000 $ pour des commentaires racistes qu’elle avait tenus en 2019. À l’époque, Bardo avait publié une lettre qualifiant les habitants de La Réunion de « sauvages ». Jeudi, Le Figaro a annoncé qu’elle avait été condamnée à une amende de 20 000 €, soit environ 23 100 $, pour ces commentaires. Bardot, 87 ans, était un sex-symbol international à la fin des années 1950 et dans les années 1960, jouant dans des dizaines de films importants.

Dans la lettre de 2019, Bardot a qualifié les Réunionnais d' »indigènes » qui ont « gardé leurs gènes sauvages » en raison de la façon dont ils traitent les animaux, rapporte The Telegraph. Elle a qualifié les habitants de « sauvages dégénérés », ciblant la population tamoule hindoue pour avoir sacrifié des chèvres. Elle a déclaré que la pratique évoquait le « cannibalisme des siècles passés » et que la population « dégénérée » de l’île était « toujours imprégnée de traditions ancestrales barbares ».

Le tribunal de Saint-Denis de la Réunion a également infligé une amende de 4 000 € au porte-parole de Bardot, Bruno Jacquelin, pour son rôle dans l’envoi de la déclaration aux médias au nom de l’actrice. Après la publication de la lettre en 2019, la ministre française des territoires d’outre-mer de l’époque, Annick Girardin, a répondu à Bardot, notant: « Ce racisme n’est pas une opinion, c’est une infraction. »

Ce n’était pas la première fois que Bardot faisait face à des amendes pour racisme. Il s’agissait de sa sixième infraction similaire, note le New York Post. En 2008, elle a été jugée pour avoir utilisé des insultes raciales sur les communautés musulmanes dans une lettre qu’elle a envoyée au ministre de l’Intérieur de l’époque, Nicolas Sarkozy. Elle a accusé les musulmans de tuer des moutons sans les anesthésier. Bardot a écrit qu’elle en avait » marre d’être sous la coupe de cette population qui nous détruit, détruit notre pays et impose ses habitudes « . A l’issue du procès, elle a été condamnée à 15 000 € d’amende.

Bardot a commencé sa carrière en tant que mannequin et a commencé à apparaître dans des films au début des années 1950. À la fin de la décennie, elle était l’un des sex-symbols internationaux les plus populaires. Ses films dans les années 1950 et 1960 incluent Et Dieu créa les femmes, Mépris, Viva Maria !, La Parisienne et La Vérité. Elle a arrêté de faire des films au début des années 1970, mais a continué à enregistrer des chansons et à écrire des livres. Elle a également été une militante active des droits des animaux, créant la Fondation Brigitte Bardot en 1986.