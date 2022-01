Une adaptation de l’anime Scott Pilgrim serait en cours de développement pour Netflix

Netflix développe une adaptation animée de la série de romans graphiques Scott Pilgrim, selon un rapport du Hollywood Reporter. L’adaptation n’a pas encore de commande de série, dit THR, et il n’y a pas de détails sur le moment où elle pourrait arriver sur le service de streaming.

Bryan Lee O’Malley, qui a créé les romans graphiques de Scott Pilgrim, l’un des scénaristes et producteurs exécutifs de l’adaptation, rapporte THR. Edgar Wright, qui a réalisé le film Scott Pilgrim contre le monde en 2010, serait également producteur exécutif. Si la série obtient le feu vert, l’animation serait réalisée par le studio d’animation Science Saru, qui a produit deux courts métrages pour l’anthologie d’anime Star Wars : Visions sortie en septembre.

Cette adaptation potentielle d’anime n’est pas la seule renaissance récente de Scott Pilgrim. En 2021, Ubisoft a ramené le jeu vidéo culte perdu depuis longtemps Scott Pilgrim vs. The World: The Game, le publiant sur de nouvelles plateformes telles que Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC, Google Stadia et Amazon Luna.