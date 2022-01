Une adolescente amputée fait don de prothèses pour qu’une fille en Gambie puisse aller à l’école

Sans dons, les anciennes jambes prothétiques seraient simplement jetées (Photo : Zebedee/Bav Media)

Un jeune garçon qui a été amputé d’une jambe alors qu’il était bébé, a fait don de 10 de ses jambes artificielles à une petite fille en Afrique subsaharienne à plus de 6 000 milles de là.

Euan Murray, qui est un passionné de VTT de descente, transmet ses jambes prothétiques à Wudeh, neuf ans, au fur et à mesure qu’il grandit, afin qu’elle puisse suivre ses frères et sœurs en Gambie et aller à l’école.

Le jeune de 14 ans est né avec une hémimélie fibulaire, ce qui signifie que sa jambe gauche ne s’est pas développée correctement dans l’utérus, et il a subi une amputation sous le genou à l’âge de 11 mois.

Euan a été équipé de sa première jambe prothétique quand il avait un an et l’adolescent sportif, qui aime également jouer au hockey et sprinter, n’a pas regardé en arrière depuis.

Euan et sa famille, qui vivent à Bath, voulaient aider d’autres enfants dans une situation similaire à réaliser leurs rêves, alors ils ont décidé de faire don de ses jambes non désirées à l’association caritative basée à Bristol, Legs4Africa.

Euan adore le VTT (Photo : Zebedee/Bav Media)



Euan à 1 ans avec son bébé prothétique (Photo: Zebedee/Bav Media)

Ils l’ont mis en relation avec Wudeh, qui a perdu sa jambe à l’âge de trois ans lorsqu’une voiture l’a percutée alors qu’elle était dans un restaurant avec sa famille.

La mère d’Euan, Amy, a déclaré: «Une fois que les enfants ont grandi hors de leurs jambes prothétiques au Royaume-Uni, ils sont jetés, ce qui semble un tel gâchis. Nous avons entendu parler de Legs4Africa et avons donc décidé de leur faire don de toutes les vieilles jambes d’Euan, afin qu’elles puissent être remises en service.

Wudeh a perdu sa jambe lorsqu’une voiture l’a percutée alors qu’elle se trouvait dans un restaurant avec sa famille (Photo : Legs4Africa/Bav Media)



Les jambes prothétiques en Gambie sont incroyablement chères (Photo: Bav Media)

«Nous avons été ravis lorsque nous avons découvert qu’ils avaient été offerts à une petite fille en Afrique. Avec sa nouvelle jambe, cela signifie qu’elle peut maintenant aller à l’école et jouer avec les autres enfants.

Evie Dickinson, responsable de la collecte de fonds de Legs4Africa, ajoute : « Euan et Wudeh ont construit une relation incroyable à distance.

Les jambes données permettent à Wudeh d’aller à l’école (Photo: Bav Media)

« » Les jambes prothétiques sont très chères en Gambie, donc avoir les jambes d’Euan signifie que Wudeh peut maintenant aller à l’école. Euan est un modèle incroyable, il est super sportif et confiant.’

Euan et sa famille restent en contact avec Wudeh et l’aident également à payer ses frais de scolarité.

Amy, qui a également une fille India, 11 ans, ajoute: « Nous essayons de collecter des fonds pour l’association caritative et la sœur d’Euan a fait des ventes de pâtisseries et Euan, en Inde, et son père, Grant, ont réparé des vélos pendant le verrouillage pour aider. »

