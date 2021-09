Une adolescente attrape un poisson-chat géant quelques minutes après avoir douté de sa chance, dit son père

in

Une fille de 15 ans a attrapé un poisson-chat qui dépassait sa taille le vendredi 13.

Hannah Truscott est allée pêcher avec son père Paul, 51 ans, dans le comté d’Essex, en Angleterre, le jour de la superstition, selon le South West News Service (SWNS).

Le couple a parcouru plus de 100 milles entre leur domicile du Derbyshire et les lacs blancs du comté.

Hannah Truscott, 15 ans, est allée pêcher avec son père Paul, 51 ans, dans le comté d’Essex, en Angleterre. Son père a déclaré à South West News Service qu’elle avait d’abord douté de sa chance le vendredi 13 en raison de la superstition autour de la date. (SWNS)

Selon le père de l’adolescente, elle avait des doutes sur leur voyage de pêche car c’était le vendredi 13 août.

“Elle ne pensait pas qu’elle attraperait quoi que ce soit à cause de la date, mais j’ai dit que tout le monde ne pouvait pas être aussi malchanceux”, aurait déclaré Truscott à SWNS.

Hannah Truscott (à gauche) et son père Paul Truscott (à droite) brandissent sa prise de 96 livres et 4 onces. Le jeune de 15 ans aurait attrapé le poisson-chat géant dans les lacs blancs du comté d’Essex. (SWNS)

La première prise de la journée d’Hannah était un poisson-chat de 96 livres et 4 onces, qui nécessitait deux paires de mains pour soutenir son corps incroyablement long.

Truscott a déclaré à SWNS que la prise est son « record personnel » et a battu son dernier record de 25 livres.

La balance du voyage de pêche d’Hannah et Paul Truscott le 13 août 2021, montre que le premier poisson-chat de la journée pesait 96 livres. (SWNS)

“Il y a des hommes qui n’en ont pas attrapé un de plus de 40 livres, et ils le font depuis des années”, a déclaré Truscott à l’agence de presse britannique. “Je pense qu’elle en a eu environ 23 au cours des quatre dernières années, plus de 40 livres.”

Hannah a ensuite attrapé cinq autres poissons-chats ce jour-là, ce qui a porté le poids total de son transport à près de 400 livres, a rapporté SWNS.

Hannah Truscott pêche avec son père depuis près d’une décennie, selon SWNS. (SWNS)

Truscott a dit à SWNS que lui et Hannah sont allés pêcher ensemble pour la première fois quand elle avait environ 6 ans. Depuis lors, dit-il, elle est devenue une spécialiste de la capture du poisson-chat.

“Je l’ai laissée faire et j’ai dit:” Je ne vais pas t’aider “, et au fil du temps, elle l’a juste maîtrisé”, a déclaré Truscott à SWNS. “Elle a appris à s’accrocher, elle est parfaite pour les jouer.”