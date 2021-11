Une adolescente de 17 ans tire sur le chauffeur de Lyft et l’emmène dans les bois pour la voler

Dontarius Magee (à gauche) a été arrêté après avoir kidnappé son chauffeur Lyft Brandy Littrell (au milieu, à droite) et l’avoir emmenée dans les bois, où il lui aurait tiré dessus à sept reprises (Photos : WAPT/Facebook/Jackson Police Department/American Cancer Society)

Un adolescent a été arrêté après avoir prétendument kidnappé son chauffeur Lyft, l’ayant emmenée dans les bois pour la voler et lui avoir tiré dessus à plusieurs reprises, a annoncé la police.

Brandy Littrell, 36 ans, a été abattue de sept balles mardi peu de temps après avoir récupéré Dontarius Magee, 17 ans, dans un complexe d’appartements à Byram, Mississippi, selon le chef adjoint Deric Hearn du département de police de Jackson.

Littrell a conduit Magee dans un autre complexe d’appartements à Jackson, à environ 10 minutes, où il a ensuite pointé une arme sur elle, a déclaré Hearn.

Magee aurait ensuite forcé Littrell à s’asseoir sur la banquette arrière de sa Dodge Journey noire et l’aurait tenue sous la menace d’une arme pendant qu’il conduisait vers une zone boisée.

Dontarius Magee a été arrêté par la police à Jackson, Mississippi, après avoir kidnappé et abattu son chauffeur Lyft dans les bois (Photo: Jackson Police Department)

« Je lui ai donné tout ce qu’il voulait parce que j’essayais juste de rester en vie », a déclaré Littrell à 16ABC depuis son lit d’hôpital après l’attaque.

« Il voulait mon code PIN sur mon téléphone, mes cartes de débit, et voulait savoir combien d’argent j’avais en banque, et voulait savoir ce qu’il y avait dans ma maison », a-t-elle déclaré.

La police a déclaré que Magee avait emmené Littrell dans une zone boisée près de Beasley Road, où il l’avait fait ramper dans les bois. Il lui aurait ensuite tiré dessus à plusieurs reprises.

« Il a dit : « Mets-toi à genoux ». Alors, je me suis mis à genoux, puis j’ai entendu le premier coup de feu », a déclaré Littrell.

Brandy Littrell dit qu’elle a fait « tout ce qu’il voulait qu’elle fasse » parce qu’elle voulait rester en vie (Photo: Facebook)

« J’essayais de me couvrir le visage au cas où il continuerait à tirer, ce qu’il a bien sûr fait », a-t-elle déclaré.

Il l’a ensuite laissée dans les bois, où Littrell a dit qu’elle pensait qu’elle allait mourir. Après avoir attendu quelques minutes, elle bougea, sentit du sang couler de son visage et réalisa qu’elle était toujours en vie.

Après lui avoir donné toutes ses informations personnelles, y compris l’adresse de son domicile, Littrell est devenue effrayée, sachant que sa grand-mère était chez elle.

Elle a couru vers un complexe d’appartements à proximité pour trouver de l’aide pour s’assurer que rien n’arriverait à sa famille.

Brandy Littrell a été laissée dans les bois après avoir été volée et abattue à sept reprises par son passager Lyft (Photo: American Cancer Society)

« Il m’a fallu toutes mes forces (pour courir chercher de l’aide) car, à ce stade, je suis inquiète (parce que) ma grand-mère est chez moi et j’avais peur qu’il ne la suive », a déclaré Littrell.

Une ambulance l’a ensuite emmenée dans un hôpital voisin, où elle est toujours en convalescence.

La police de Jackson a arrêté Magee pour détournement de voiture, enlèvement et voies de fait graves. Il est en prison sans caution. Selon la police, il pourrait également être suspecté d’autres cas de vol qualifié.

En réponse à l’attaque, Lyft a publié la déclaration suivante, décrivant l’incident comme « horrible ».

«Nos pensées vont à Mme Littrell et à ses proches. Nous avons tendu la main pour offrir notre soutien, avons définitivement retiré le motard de la communauté Lyft et sommes prêts à aider les forces de l’ordre dans leur enquête », a déclaré la société.

« Nous explorons également des moyens d’étendre l’utilisation de certaines fonctions de sécurité et alertes pour aider à prévenir ce genre d’incidents à l’avenir. »

