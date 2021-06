Une adolescente de Caroline du Nord acceptée par 17 collèges après avoir perdu sa mère .

Un adolescent de Caroline du Nord a été accepté dans 17 collèges et a gagné plus d’un demi-million de dollars en bourses d’études après avoir surmonté une tragédie familiale.

Saniya Lyles, qui a fréquenté le Middle College de Bennett à Greensboro, a partagé son enthousiasme avec l’affilié de CBS WFMY.

“Je suis super excité”, a déclaré Lyles au média. “Je suis un peu nerveux, maintenant que, je suppose, je me prépare pour l’université [and] que mon expérience au lycée se termine.

(WFMY News 2/YouTube)

Alors que Lyles est ravie de cette étape importante, elle a exprimé à WFMY à quel point le moment est doux-amer après avoir perdu sa mère à la suite d’une crise cardiaque il y a moins d’un an.

“Donc, ce n’était qu’une de ces choses, vous savez”, a-t-elle déclaré au point de vente. “J’étais heureux, mais toujours au fond de moi, je suis comme wow, j’aimerais qu’elle puisse être là pour me voir faire ça et me voir faire du bien.”

Malgré les circonstances difficiles, Lyles s’est consacrée à ses études et a conservé une moyenne cumulative de 4,5 tout en terminant son cinquième cours universitaire crédité.

“Si quoi que ce soit, vous savez, je l’utilise juste comme un encouragement”, a déclaré Lyles au point de vente. “Tout ce que j’ai fait avant, je me suis dit que je devais en faire 10 fois plus, pour la rendre fière.”

Et faire 10 fois plus a conduit Lyles à une longue liste de lettres d’acceptation. Elle est diplômée du Middle College de Bennett mercredi, selon WFMY.

Le Middle College de Bennett est l’un des deux seuls lycées entièrement féminins de Caroline du Nord et est associé au Bennett College, le HBCU entièrement féminin. L’école propose une double inscription, où les élèves du secondaire peuvent suivre des cours universitaires tout en obtenant leur diplôme d’études secondaires.

Leur énoncé de mission se lit comme suit : « Nous attendons de nos jeunes filles qu’elles soient des leaders et qu’elles suivent les traces de la grandeur ! Notre mission est de fournir un environnement éducatif hautement personnalisé sur un campus universitaire où les étudiantes du secondaire peuvent maximiser leur potentiel académique et de leadership en se préparant à l’université et/ou au marché du travail.

Alors que l’école a l’habitude d’ouvrir la voie, Lyles crée de nouvelles traces pour d’autres comme elle. Elle se dirige vers l’Université d’État de Fayetteville cet automne pour poursuivre une enquête sur les lieux du crime avec l’espoir de rejoindre l’armée, selon WFMY.

“Mon objectif dans la vie est juste d’avoir un impact et même après mon décès, vous savez”, a déclaré Lyles au point de vente. “Je veux juste quitter le monde mieux que quand je suis arrivé.”

