Une adolescente plaide coupable du meurtre du musicien Kyle Yorlets

Deux adolescents ont plaidé coupables dans le meurtre en 2019 du musicien de Nashville Kyle Yorlets le mois dernier, quelques jours seulement avant le début de l’un de leurs procès. Diamond Lewis, 17 ans, devait être jugé le 25 octobre pour une accusation de meurtre prémédité au premier degré. Au lieu de cela, elle a accepté de plaider coupable de meurtre au deuxième degré. Decorrius Wright, 18 ans, a également plaidé coupable.

Yorlets a été abattu dans une ruelle derrière sa maison à West Nashville en février 2019. Il est rentré chez lui, où ses colocataires l’ont trouvé. Les enquêteurs ont d’abord inculpé cinq jeunes sujets dans le meurtre. L’un des suspects aurait volé le portefeuille de Yorlets et aurait voulu les clés de sa voiture, selon la police, rapporte WKRN. Lorsque Yorlets a refusé, l’un des adolescents a tiré sur le musicien, a indiqué la police. Les suspects initialement inculpés étaient trois filles, âgées de 12, 14 et 15 ans, et deux garçons, âgés de 13 et 16 ans.

Les affaires de Wright et Lewis ont été transférées au tribunal pour adultes. En septembre, un juge a décidé qu’ils seraient jugés séparément, le procès de Lewis étant prévu pour le 25 octobre, a rapporté WTVF. Cependant, le 12 octobre, les accusés ont plaidé coupables. Le meurtre au deuxième degré est passible d’une peine obligatoire de 25 ans de prison, que Lewis devra purger. Elle recevra un crédit pour les deux années qu’elle a déjà servies. Wright purgera 26 ans de prison et 10 ans de probation.

Au cours de l’audience du 12 octobre, le procureur a lu une déclaration du père de Yorlets, qui a déclaré que sa mère, Deb, était décédée d’un cancer et pensait que sa santé s’était dégradée après la mort de son fils. Le procureur a également lu une déclaration écrite par Deb avant sa mort. « Il a toujours laissé une impression durable sur les gens. Les gens ont franchi la ligne en nous rappelant des choses dont ils se souvenaient de la maternelle », lit-on dans la lettre de Deb. « Son seul professeur a dit que même en première année, si quelqu’un ne comprenait pas quelque chose, il essaierait de l’aider. »

Lewis a conclu son accord de plaidoyer le jour même où son frère de 15 ans, Latherious Lewis, a été inhumé. Il a reçu une balle dans le dos devant son domicile la semaine précédant l’audience. Rodale Lewis, le frère aîné de 23 ans de Lewis et de Latherious, a été accusé de la mort de Latherious le 14 octobre, rapporte WKRN. Rodale a été arrêté après une brève poursuite en voiture. Lorsqu’il a été arrêté, Rodale a été retrouvé avec une licence suspendue du Tennessee, une balance numérique, deux pilules de Xanax, de l’argent et son téléphone. Rodale était également un fugitif en Alabama, où il y avait cinq mandats d’extradition contre son arrestation.