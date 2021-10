Une adolescente poignardée à l’estomac dans la rue Bolton après que deux hommes l’aient approchée | Royaume-Uni | Nouvelles

La jeune fille a été approchée sur Chorley Road par deux hommes qui seraient à la fin de l’adolescence. L’incident a eu lieu à Horwich, Bolton à 23h50 vendredi.

À la suite de rapports, la police est arrivée sur les lieux de l’incident – ​​qui avait été décrit comme « incroyablement effrayant ».

Selon les détectives, la jeune fille n’était pas la cible visée.

L’adolescent de 15 ans avait été transporté à l’hôpital pour y être soigné pour des « blessures mineures ».

Après avoir été soignée, la jeune fille a depuis été libérée.

LIRE LA SUITE : Javid dévoile sa campagne anti-obésité

L’inspecteur-détective Andy Wright du district de Bolton de GMP a déclaré: « Ce fut naturellement une épreuve incroyablement effrayante pour la jeune fille et heureusement, elle n’a subi que des blessures mineures, mais le résultat aurait pu être bien pire.

« Nous avons suivi toutes les pistes d’enquête disponibles pour établir toutes les circonstances et nous traitons actuellement cela comme un incident isolé, cependant, nous ne pensons pas que la victime était la cible visée.

« Les détectives continuent d’enquêter pour s’assurer que nous identifions les hommes responsables et les traduisons en justice, mais j’exhorte quiconque se trouvant dans la région et disposant d’informations à se manifester et à aider la police. »

Toute personne ayant des informations ou des séquences vidéo doit contacter la police au 0161 856 5757 ou 101.

Express.co.uk a contacté la police du Grand Manchester pour commentaires.