Une adolescente sud-africaine se suicide après avoir été victime d’intimidation par une écolière dans une vidéo virale ⋆ .

Une adolescente en Afrique du Sud se serait suicidée après qu’une vidéo de son intimidation par des camarades de classe soit devenue virale.

«Lufuno était jeune et nous attendions plus d’elle. Son départ nous a beaucoup blessés », a déclaré Dakalo Mavhunga, le frère aîné de 15 ans Lufuno Mavhunga, a déclaré au TimesLive, un site d’information sud-africain.

Lufuno Mavhunga, une étudiante sud-africaine de 10e année, aurait pris une surdose de pilules après qu’une vidéo de son intimidation par des camarades de classe (ci-dessus) soit devenue virale.

La fille, une élève de 10e de l’école secondaire de Mbilwi, est vue confrontée à deux autres adolescents dans la vidéo. L’une des filles fait un signe à l’autre puis gifle Lufuno «d’innombrables» fois.

Selon le rapport, la jeune fille a été agressée lundi dernier après avoir bloqué son agresseur sur divers sites de médias sociaux pour lui avoir envoyé des messages menaçants.

Porte-parole de la police Brig. Motlafela Mojapelo a déclaré Lufuno «serait rentrée chez elle dans l’après-midi et, à son arrivée, s’est enfermée dans la pièce et a consommé une surdose de comprimés. Elle a apparemment été retrouvée par sa mère inconsciente et emmenée à l’hôpital Siloam, où elle a été certifiée morte à son arrivée.

Lire la suite: Une fille de Chicago, 7 ans, mortellement abattue assise au service au volant de McDonald’s; père blessé

Son agresseur, également âgé de 15 ans, a été arrêté mercredi et, selon la police, sera poursuivi en application de la loi sud-africaine sur la justice pour enfants.

Le frère de la jeune fille décédée a déclaré au TimesLive que le nom de sa sœur se traduisait par «amour» et qu’elle aspirait à devenir médecin.

«C’était une personne très paisible et elle avait de l’amour, comme son nom l’indique», a déclaré Dakalo Mavhunga, 27. «Elle n’a pas riposté lorsqu’elle a été giflée, elle a seulement essayé d’expliquer. Mais la fille ne lui a même pas donné de chance.

Lire la suite: La tête de cochon jetée sur l’ancienne maison d’un ancien témoin policier pour la défense de Chauvin

Lufuno Mavhunga (Photo: News24 Afrique du Sud)

«En tant que famille, tout ce que nous voulons, c’est que Lufuno trouve justice de ce qu’elle a dû affronter», a déclaré son frère en deuil. «Peut-être qu’après cela, son âme reposera en paix.»

Comme beaucoup d’autres jeunes dans le monde, les adolescents en Afrique du Sud sont aux prises avec la dépression et un sentiment de désespoir au milieu de la pandémie mortelle de coronavirus. Un conseiller originaire du pays a noté que les idées et les tentatives suicidaires chez les garçons et les filles ont augmenté en Afrique du Sud.

«La recherche montre que 23,6% des adolescents sont aux prises avec des sentiments de désespoir et de tristesse», Cayley Jorgensen dit: «ce qui soulève la question: en tant que communauté, faisons-nous assez pour soutenir les adolescents?»

Êtes-vous abonné au podcast «Dear Culture» de theGrio? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui!

Partager