Une comédie noire créée sur Showtime le 18 juillet qui se concentre sur une veuve déprimée et suicidaire et la famille de sa fille adulte. À cela s’ajoute un personnage adolescent né de sexe féminin mais qui espère passer au masculin.

Showtime a diffusé deux épisodes de l’émission australienne The End dimanche soir. Dans le premier, intitulé “Ne pas réanimer”, nous sommes présentés aux personnages principaux. Edie Henley (Harriet Walter) est déprimée par sa vie de veuve et tente de se suicider. Au lieu de cela, sa maison a brûlé et les pompiers l’ont secourue. Après cela, sa fille déplace Edie d’Angleterre vers sa ville en Australie.

Alors qu’Edie et sa famille conduisent de l’aéroport à la communauté des personnes âgées d’Edie, Edie est confuse d’entendre sa petite-fille, qu’elle pensait être lesbienne, appelée sous un nouveau nom et sous le nom de « lui ». La fille nommée Tatiana est maintenant Oberon (Morgan Davies) et utilise des pronoms masculins. La fille d’Edie, Kate (Frances O’Connor), médecin, confirme la situation et dit que s’habituer au nouvel usage des pronoms « prend juste de la pratique ».

Edie : Je pensais que Titania avait décidé qu’elle n’était pas lesbienne. Kate : Maman. Obéron : Waouh. Perséphone : Il s’appelle Obéron. Nous utilisons des pronoms de garçon maintenant. Kate : Il suffit de s’entraîner.

Plus tard, dans le deuxième épisode intitulé “Syndrome de choc toxique”, Oberon traîne avec un ami gay nommé Jasper. Ils observent des hommes plus âgés qui, selon eux, sont des homosexuels enfermés tout en prenant de la drogue. Dans une conversation, Jasper décrit à quoi devrait ressembler le pénis d’Oberon et comment il devrait être conçu. Oberon dit à Jasper qu’elle veut donner son ventre à une femme dans le besoin. Jasper dit en plaisantant à moitié à Oberon de lui faire don de son ventre afin qu’ils puissent avoir un bébé ensemble. Jasper finit par dire à Oberon de garder son ventre parce qu’il est plus facile de traiter avec des lesbiennes.

Oberon : Tant que c’est attaché, je m’en fiche. Jasper : D’accord. Non. Si vous pouvez le concevoir, vous avez un devoir. Bien. Je pense à huit pouces, droit avec une légère courbure. Noir. Oui. D’accord. Vous avez un coq noir. Oberon : Je vais faire don de mon ventre à une femme dans le besoin. Jasper : D’accord. Va te faire foutre avec les femmes dans le besoin. Donnez-le-moi alors vous et moi pouvons avoir un bébé ensemble. Oberon : Avec ma bite noire et ton ventre ? Nous serions les meilleurs parents. Jasper : Mark veut me voir. Suis-je trop baisé ou juste assez baisé ? D’accord. Écoutez, écoutez, écoutez. Il y aura un bus ici dans 12 minutes et demie. Tu devrais garder ton ventre. Le monde des minets est brutal. Les lesbiennes sont bien plus indulgentes. Bien. Au revoir.

Oberon est une adolescente qui est passée de lesbienne à non lesbienne à trans. Il ressort de l’épisode qu’elle a été suicidaire et qu’elle suit une thérapie. Il n’y a rien de normal dans tout cela pour la plupart des familles, bien que dans le monde du divertissement d’aujourd’hui, il soit courant de présenter des personnages trans au lieu de personnages homosexuels. Trans est le nouveau gay. On verra jusqu’où la mère d’Oberon, médecin, va avec ce choix de son enfant.